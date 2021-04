La conduttrice dell’Isola dei Famosi, Ilary Blasi, ha compiuto 40 anni e per l’occasione ha rilasciato un’intervista al settimanale ‘Chi’. La showgirl si è messa a nudo, raccontando la sua vita, e svelando anche dei dettagli sulla vita dei loro figli. A riguardo, Ilary ha parlato dei fidanzamenti di Cristian e Chanel.

I figli di Ilary Blasi, Cristian e Chanel, sono fidanzati. A rivelare la vicenda è stata proprio Ilary in un’intervista al settimanale ‘Chi’ rilasciata in occasione dei suoi 40 anni. E proprio nel giornale diretto da Alfonso Signorini la moglie di Francesco Totti si è raccontata, parlando anche dei suoi figli. In particolar modo, Ilary ha confessato che i suoi due figli, Cristian e Chanel ormai adolescenti, sono fidanzati.

Un evento a cui mamma Ilary non sembra dare tanto peso, tanto che a riguardo ha rivelato:

Cristian si è fidanzato da poco. Non sono gelosa. Sono ancora piccoli. Ma di che parliamo? E poi deve essere felice lui. Io me lo sono scelto come dicevo io e lui se la sceglie come vuole lui. Chanel? Lei si è fidanzata prima di Cristian. Totti lo sa. Ma lei si fidanzata e si lascia, sono ragazzini. Non è che io stia dando troppa importanza a queste cose qua.

Oltre a ciò, la conduttrice dell’Isola dei Famosi ha parlato anche della possibilità di diventare mamma per la quarta volta. Riguardo questo argomento, Ilary Blasi ha affermato:

Mah, tre mi sembra un bel numero, ma poi che ne so? A queste cose non ci si deve neanche pensare così tanto. Penso, però, che se si allentano un pochino le misure di sicurezza e possiamo viaggiare, allora si apra un’altra fase per noi come coppia, siamo giovani e con i figli grandi, me la vorrei godere un po’ questa cosa qua.

Ilary Blasi, nessun festeggiamento per i suoi 40 anni

Nonostante ami molto le feste, Ilary Blasi ha dichiarato che in occasione dei suoi 40 anni non organizzerà nessun party. Complice anche l’emergenza sanitaria che stiamo vivendo in questo periodo, la conduttrice ha espresso la volontà di voler festeggiare accanto alla sua famiglia.

Queste sono state le sue parole: