Giulia Salemi è in dolce attesa? Pretelli sembra confermare

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli continuano la loro splendida storia d’amore. La loro relazione, nata tra le mura della casa del GF Vip, procede splendidamente nonostante i molti detrattori. In tantissimi infatti non approvavano questa unione e anzi hanno anche accusato Giulia di aver allontanato Pierpaolo dalla sua amica speciale Elisabetta Gregoraci.

Stando agli ultimi rumors e a quanto pensano i fan più accaniti, neanche la mamma di Pierpaolo ha accettato la nuova nuora. In effetti, non c’è ancora stata una presentazione ufficiale di Giulia alla famiglia di Pretelli. In ogni caso, dopo la fine del reality di Alfonso Signorini, i due continuano ad amarsi e a stare felicemente insieme. Insomma, i Prelemi vanno forte e a quanto pare sono pronti per il passo successivo.

Ebbene sì, pare che Giulia e Pierpaolo siano pronti per diventare una famiglia a tutti gli effetti. Pretelli, infatti, ha di recente preso parte ad un servizio fotografico e in quella circostanza il suo atteggiamento non è passato inosservato ai fans. Tra gli scatti, infatti, l’ex Velino di Striscia la Notizia ha accarezzato più volte la pancia della sua fidanzata Giulia, anche lei presente sul set.

In molti hanno dato una chiara interpretazione a questo gesto e, se chi ha fatto questa ipotesi avesse ragione, la coppia dei Prelemi sarebbe davvero arrivata al passo successivo. Forse Giulia Salemi è in dolce attesa? questo è quello che pensano i fans. La coppia, però, non ha ancora dato nessuna risposta ufficiale: Giulia e Pierpaolo non hanno voluto rispondere a queste dicerie. Non c’è stata una conferma.

Ma neppure una smentita, quindi in effetti è tutto possibile. Certo, in ogni caso avremo presto una risposta. Questo sarebbe il secondo figlio per Pierpaolo, che è già padre del bellissimo Leo, nato dall’unione con la modella cubana Ariadna Romero, nato tre anni fa.