Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli cacciati da un ristorante francese: la brutta disavventura della coppia

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli dopo l’esperienza al Grande Fratello VIP non si sono più divisi. I due si sono concessi una vacanza prima di Natale e hanno scelto di visitare la città dell’amore per eccellenza: Parigi.

I due però sono stati vittima di una spiacevole avventura proprio in un ristorante molto noto della Capitale. I ragazzi sono stati cacciati per essersi presentati con 30 minuti di ritardo.

Sembra infatti che nonostante la prenotazione sia avvenuta settimane fa, il maître del locale non ha sentito scuse e ha dato via il loro tavolo. A raccontarlo è stata Giulia Salemi:

I francesi sono i peggiori, i più maleducati, i più cafoni. Siamo arrivati con mezz’ora di ritardo perché non trovavamo il posto e perché qua non si capisce niente oltretutto e ci hanno rimbalzato e mandati via.

Non ci hanno fatto ordinare con una cena già prenotata e pagata settimane fa. Io sono senza parole. Che maleducazione, che arroganza, che cafoni. Cena già prenotata da settimane e già pagata, siamo arrivati e ci hanno mandato via in malo modo nonostante in modo carino gli abbiamo spiegato problemi con il traffico e gli abbiamo pregati di farci sedere visto che erano le 10:30 e prendevano prenotazioni fino a quell’ora, quindi la cucina era aperta e non gli costava niente! Non andate mai qua! Posto tremendo e staff tremendo.