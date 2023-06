Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli in crisi? Ora parla l’amico: “Ecco cosa sta succedendo veramente tra loro”

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono senza ombra di dubbio i personaggi più chiacchierati di queste ultimi giorni. La presunta crisi che i due ex concorrenti del Grande Fratello Vip starebbero vivendo sta interessando molto i principali giornali di gossip e, anche se i diretti interessati non hanno ancora rotto il silenzio, sono moltissimi i retroscena spuntati in questi giorni.

Non si ferma il gossip su Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. Stando alle ultime indiscrezioni, pare che i due ex gieffini starebbero vivendo un forte periodo di crisi non ancora però confermato dai diretti interessati. In seguito ai rumors che stanno circolando Domenico Zambelli, un amico dell’influencer italo-persiana, ha rivelato la verità in merito a questa vicenda tanto chiacchierata.

In un’intervista rilasciata a ‘361 Magazine’, Domenico Zambelli ha rotto il silenzio in merito alla presunta crisi che i due ex concorrenti del Grande Fratello Vip starebbero vivendo in questo periodo. Nel dettaglio, l’amico dell’influencer italo-persiana ha rivelato che tra i due non c’è nessuna crisi in corso e che la coppia è distante per motivi di lavoro.

A riguardo, queste sono state le parole dell’amico di Giulia Salemi:

Nessuna crisi in atto, sono distanti per motivi lavorativi.

In questi giorni Domenico Zambelli si trova a Formentera proprio insieme a Pierpaolo Pretelli per l’evento ‘Vip Champion’.

Dunque non sembra esserci nessuna crisi in corso tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. Ricordiamo che a lanciare l’indiscrezione sui due ex gieffini è stato il giornale ‘Dagospia’ che qualche giorno fa ha reso pubblica la notizia secondo cui l’ex velino sarebbe diventato ‘ex Signor Prelemi’. Non ci resta che attendere i prossimi giorni per scoprire se Giulia e Pierpaolo romperanno il silenzio in merito a questa vicenda tanto chiacchierata.