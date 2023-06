Giulia Salemi: il gesto choc confermerebbe la crisi con Pierpaolo Pretelli

Il gesto inaspettato di Giulia Salemi non è passato in osservato ai fan

Secondo alcune indiscrezioni che si fanno sempre più insistenti, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli starebbero affrontando una crisi sentimentale. A confermare la presunta rottura sarebbe stato un gesto inaspettato di cui l’influencer si è resa protagonista di recente. Scopriamo insieme che cosa è successo nel dettaglio.

Nel corso dell’ultimo periodo, sul web non si fa altro che parlare della presunta separazione tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. Da qualche settimana, si vocifera che la coppia sia nel bel mezzo di una crisi sentimentale. Pertanto, è da un po’ di tempo che i due non si mostrano più insieme sui social ma nonostante questo, i diretti interessati non hanno ancora rilasciato alcuna dichiarazione in merito alla questione.

Giulia e Pierpaolo preferiscono rimanere in silenzio e proseguono la loro vita tranquillamente. In ogni modo, a far emergere ulteriori dettagli sulla vicenda è stata la stessa Giulia Salemi. L’influencer si è resa protagonista di un gesto inaspettato nei confronti dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip. Addirittura, i fan non hanno potuto fare a meno di notarlo.

Nel dettaglio, qualche giorno fa, Pierpaolo Pretelli ha pubblicato una sua foto sul suo profilo Instagram mentre indossava un accappatoio. In molti hanno notato che Giulia aveva messo subito “mi piace” al post ma qualche istante dopo gli ho tolto il like. Si tratta di un indizio che rappresenterebbe la conferma del loro rapporto che appare ormai ai ferri corti.

Non è tutto. Sebbene non si mostri più insieme al suo fidanzato, Giulia è sempre attiva sui social. Infatti, nel corso degli ultimi giorni, ha pubblicato una serie di foto su Instagram che la ritraggono in bikini mentre si trova in Sicilia, esattamente sull’isola di Pantelleria. La coppia nata al programma condotto da Alfonso Signorini romperà il silenzio? Non ci resta che scoprirlo!