Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, prima crisi di coppia: colpa della Gregoraci

C’è aria di crisi nella casa del Grande Fratello Vip. La coppia più chiacchierati della casa si trova ad affrontare le prime incomprensioni. Ovviamente, stiamo parlando di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, chi c’è di mezzo? Elisabetta Gregoraci.

A far vacillare le certezze di Giulia Salemi è l’aereo mandato dai fan di Elisabetta Gregoraci, ma soprattutto dei fan dei Gregorelli. La “coppia” formatasi nei primi mesi del GF. Se in un primo momento la ragazza ha fatto finta di niente, sono poi arrivati i commenti velenosi.

Vero è che Pierpaolo Pretelli era molto preso da Elisabetta Gregoraci, può in poco tempo avergli fatto passare l’infatuazione la Salemi? E proprio la donna si chiede se non avesse fatto “chiodo scaccia chiodo”.

Quello che non capisco, no, è che tu eri molto preso, ma lei non ti contraccambiava cioè dovrebbero stare dalla tua parte, tu ci hai provato per due mesi e mezzo ci ha provato hai preso picche picche picche, solitamente le persone si schierano dalla parte..ti han visto piangere, ti han visto star male, non ricambiato totale, hai preso pali su pali, mi fa strano capisci?

A questo punto Pierpaolo non ha potuto fare altro che ammettere, ma anche spiegare che il rifiuto gli aperto gli occhi: “No, infatti, mai ricambiato, infatti non capisco. Magari è stata alimentata la cosa, come un ti aspetto fuori, ma che ti aspetto fuori, se doveva succedere succedeva qui in 70 giorni, non è successo punto”

Il tarlo che si è insinuato nella testa dell’influencer però è cosa potrebbe accadere se Elisabetta Gregoraci aspettasse Pierpaolo fuori dalla casa. Ed è stato a questo punto che ha chiesto se il ragazzo spera ancora in un futuro insieme:

In quel momento non lo pensavo, pensavo a vivermi qua, come sono io del resto, io mi vivo il momento poi quello che deve succedere succede. Poi il fatto che non sia successo non è colpa mia, il fatto che io venga visto come quello che ha tradito, io non ho sbagliato niente, io sono stato me stesso, ci ho provato a 360 gradi, non è che c’entro qualcosa io. Io sono stato quello più sincero tra i due, lei si comportava in un modo, poi in puntata, quindi non è che è Pierpaolo però ci sta, sono felice e tranquillo con me stesso. Questo mi fa capire che fuori la cosa ha avuto una evoluzione diversa da quello che poi realmente è stato, non vorrei che fuori “ah vedi Pierpaolo che…se ci saranno da mettere puntini sulle i, io li metterò. Io sto tranquillo con me stesso, poi è andata come è andata. Se fuori sono state prese delle posizioni diverse da quelle che c’erano dentro, poi prenderò io delle posizioni, io tante cose ho evitato per rispetto, perché ho capito la situazione.