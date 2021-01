Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore, ritornano insieme? L’indizio nel video del figlio Nathan

Ritorno di fiamma tra Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore? I fan della coppia hanno sempre auspicato un riavvicinamento e ogni piccolo indizio accende le speranze. I due sono attualmente in vacanza a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, dove l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 5 ha raggiunto suo figlio Nathan Falco e l’imprenditore.

Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore in vacanza a Dubai con Nathan Falco

Recentemente si è parlato parecchio della coppia, soprattutto durante l’esperienza della conduttrice e showgirl nella Casa di Cinecittà, in cui la bellissima calabrese si è lasciata andare a qualche commento sul rapporto con Flavio.

Lui la ama ancora

Nel corso del reality show in onda su Canale 5 la Gregoraci ha confessato come, mentre eravamo nel pieno del primo lockdown, da lei trascorso insieme all’ex marito a Montecarlo, l’uomo le avrebbe chiesto di riprovarci, ammettendo di amarla ancora. Quella convinta a voltare totalmente pagina è sempre sembrata Elisabetta.

Per anni ha avuto una relazione con Francesco Bettuzzi, quindi sono trapelati dei pettegolezzi in merito ad una possibile love story segreta. Le teorie sui colpetti al cuore sono stati, però, ormai smentite. E se non c’è nulla di nuovo all’orizzonte è possibile che ci siano i margini per riaccendere la vecchia scintilla?

Capodanno in arabia

Sul profilo di Briatore erano già apparse foto e video della vacanza a Dubai di Nathan Falco e suo padre, che hanno festeggiato il Capodanno lontani dall’Italia. Inizialmente, Elisabetta Gregoraci è rimasta nel nostro Paese, così da partecipare al Veglione di fine anno nello studio del GF Vip, per poi ricongiungersi con il resto della famiglia sulle assolate spiagge arabe, in splendida forma.

Elisabetta Gregoraci: quadretto dolcissimo

Flavio ha caricato sui social media un filmato in cui la famiglia è riunita e felice: lui ed Elisabetta giocano a ping pong mentre il figlio fa loro da arbitro. Un quadretto dolcissimo: gli ammiratori incrociano le dita!