Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, rivelati i motivi della crisi: ecco cosa è emerso

In questi giorni si sta parlando molto della presunta crisi tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. Anche se i diretti interessati non ancora rotto il silenzio confermando o smentendo i rumors sul loro conto, sono sempre più insistenti le notizie secondo cui gli ex concorrenti del Grande Fratello Vip non starebbero vivendo un bel periodo.

Qualche ora fa Alessandro Rosica ha reso pubblica la notizia secondo cui la situazione tra la coppia è molto delicata, rivelando anche i motivi che hanno portato i due ex gieffini ad un presunto allontanamento. A riguardo, queste sono state le parole dell’esperto di gossip:

Ci avevano riprovato, ci stanno riprovando. Ma, ad oggi, la situazione sembra molto difficile. Alla base i motivi di cui parlavo, poco rispetto. Lo so che molti di voi ci rimarranno male, io compreso. Come sapete da molto tempo li supporto contro tutto e tutti, qualsiasi cosa succederà io sarò qui.

E, continuando, Alessandro Rosica ha poi aggiunto:

Adesso tocca a loro recuperare il recuperabile o mettere una pietra sopra a questa storia favolosa. Ad ogni modo mi sono affezionato alla Salemi e al fandom “la parte sana”, mi sono sempre comportato benissimo ed era giusto così. Pier è un ragazzo strabiliante e simpatico ma non è pronto per una famiglia soprattutto dopo la scottatura con la sua ex che l’ha destabilizzato e non poco. Auguro il meglio ad entrambi, soprattutto a Giulia, una donna che ha saputo ritrovare se stessa dopo tanti sbagli passati.

Non è la prima volta che si parla di crisi tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. A febbraio, infatti, il settimanale ‘Chi’ aveva rivelato un importante retroscena sulla coppia: