Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si sono lasciati? L’indiscrezione

Nel corso delle ultime ore sono emerse alcune indiscrezioni su Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. Stando a quanto emerso, pare che sia naufragato l’amore tra gli ex concorrenti del Grande Fratello Vip. A rendere pubblico il gossip è stato il giornale ‘Dagospia’: scopriamo insieme nel dettaglio cosa è successo.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli non sono più una coppia? Nelle ultime ore sta diventando sempre più insistente il rumor secondo cui i due ex gieffini abbiano deciso di mettere la parola fine alla loro storia, nata all’interno della casa più spiata d’Italia. Nonostante l’insistenza delle voci, al momento Giulia e Pierpaolo non hanno commentato il gossip sul loro conto.

Come già anticipato, a lanciare l’indiscrezione sulla fine della storia d’amore tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli è stato ‘Dagospia’. A riguardo, questo è quanto rivelato dal giornale diretto da Roberto D’Agostino:

Al Borgo delle Perse a Milano Pierpaolo Pretelli, ex signor Salemi, ha spopolato. Fan club in delirio. Si suppone che Pretelli e la sua fidanzata social Giulia Salemi si siano lasciati. È solo una strategia mediatica?

A rafforzare il gossip su una presunta rottura tra i due ex gieffini ci ha pensato anche il ‘Vicolo delle News’ che ha riportato una segnalazione proprio riguardo i due ex protagonisti del Grande Fratello Vip:

Ieri sera Pierpaolo aveva una serata come deejay in un locale milanese. Giulia è invece andata a cena con i suoi cari amici Martina Hamdy e Matteo Evandro. Quest’ultimo si è poi recato nel locale dove lavorava Pierpaolo per festeggiare il compleanno di un amico. Tra i presenti c’era anche Giacomo Urtis. Nelle storie di quest’ultimo s’intravedono Evandro e Pierpaolo che parlano in maniera concitata, cosa si saranno detti di tanto interessante? Secondo qualcuno lì presente l’argomento era Giulia.

Non ci resta che attendere le prossime ore per scoprire se Giulia e Pierpaolo forniranno chiarimenti in merito a questa vicenda tanto chiacchierata.