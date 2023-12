Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si sono lasciati: l’indiscrezione sui social

Dopo le numerose indiscrezioni su una presunta crisi sentimentale, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli avrebbero messo un punto definitivo alla loro storia d’amore. A confermare la separazione dei due ex gieffini è stato l’esperto di gossip sui social il quale ha rivelato inediti retroscena sull’ormai ex coppia. Scopriamo insieme che cosa è successo nel dettaglio

Le voci insistenti sulla presunta fine della storia d’amore tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli erano già diffuse sui social da un po’ di tempo. I dubbi sono nati principalmente a causa dell’assenza della coppia dal web. Successivamente, a confermare la crisi è stata direttamente l’influencer la quale ha diffuso un audio sul suo canale Instagram.

In quell’occasione, Giulia Salemi aveva parlato di un “momento difficile” che entrambi stavano cercando di superare per capire in quale direzione stesse andando il loro rapporto. Inoltre, l’influencer aveva chiesto a tutti i sui fan la massima comprensione e riservatezza sottolineando l’assenza di un contratto che li obbligasse a stare insieme.

A distanza di qualche settimana da questo annuncio, la notizia della separazione sembra essere confermata. Infatti, l’esperto di gossip, Alessandro Rosica, ha definito la situazione “irrecuperabile” svelando che Pierpaolo Pretelli ha persino lasciato la casa in cui ha convissuto con Giulia:

A seguito di scoop recenti dove raccontavo la storia oramai agli sgoccioli, Pierpaolo ha fatto i bagagli e vive da un’altra parte. I motivi?!? Già da tempo le cose non andavano più bene, non c’è più quel sentimento forte che li legava.

In ogni modo, una domanda sorge spontanea: perché i diretti interessati non ufficializzano la loro separazione? Molto probabilmente, gli ex gieffini del programma condotto da Alfonso Signorini vogliono prendersi del tempo perché tengono alla loro relazione, la quale è considerata da entrambi “la più importante della loro vita”.