Sonia Bruganelli, lite in corso con Giulia Salemi? Ecco svelata la verità

Secondo alcune indiscrezioni che si fanno sempre più insistenti, ci sarebbe una lite in corso tra Sonia Bruganelli e Giulia Salemi. In ogni modo, nel corso delle ultime ore, ci ha pensato la moglie di Paolo Bonolis a rompere il silenzio in merito alla questione. Scopriamo insieme che cosa è successo nel dettaglio.

I rapporti tra Sonia Bruganelli e Giulia Salemi sembrano diventare sempre più tesi. Nel corso della settima edizione del Grande Fratello Vip, l’imprenditrice e l’influencer avevano instaurato un legame speciale, fatto di stima e affetto reciproco. Tuttavia, adesso le cose sembrano essere cambiate.

Pertanto, nel corso degli ultimi giorni, si fanno sempre più insistenti le voci di un presunto litigio lavorativo tra l’ex opinionista e la “Bastarda con il tablet”. Il tutto sarebbe iniziato dalla decisione di Sonia di schierare Soleil Sorge come capitano della squadra dell’influencer a Ciao Darwin al posto di Giulia Salemi.

Si tratta di indiscrezioni diffuse da alcuni telespettatori presenti tra il pubblico durante le riprese della nuova edizione si Ciao Darwin. La conferma dell’assenza di Giulia Salemi al reality show condotto da Paolo Bonolis è stata diffusa dalla stessa Bruganelli sotto questo commento:

Cara Sonia lei mi è sempre sembrata una persona onesta e di parola, sostituire Salemi con una qualunque Soleil dopo aver detto pubblicamente che ci sarebbe stata lei a Ciao Darwin, la trovo una bassezza inaudita. Le faccio i miei complimenti.

Inutile dire che, la risposta dell’ex opinionista del Grande Fratello Vip non si è fatta attendere. L’imprenditrice ha spiegato come in realtà sia stata la Salemi a non rispettare gli accordi. Queste sono state le sue parole: