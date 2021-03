Giulia Salemi e Tommaso Zorzi ai ferri corti. E’ successo tutto dietro le quinte di Verissimo

Tommaso Zorzi e Giulia Salemi sembrerebbe che non siano riusciti a ricucire il loro rapporto d’amicizia dopo l’avventura nella casa del Grande Fratello Vip. I due erano molto amici qualche tempo fa. Poi a causa di alcuni dissidi dopo la pubblicazione del libro di Tommaso, il rapporto si è raffreddato.

Nella casa, all’inizio i due sembrava avessero ritrovato una certa sintonia, poi con il passare delle settimane, dopo alcune frasi e vicissitudini Giulia Salemi e Tommaso Zorzi si sono allontanati nuovamente.

Oggi che il reality si è concluso ed entrambi hanno ripreso in mano la loro vita, nulla pare sia cambiato. Lo scorso sabato entrambi sono stati ospiti da Silvia Toffanin a Verissimo. Nel corso dell’intervista Tommaso in particolare ha definito la Salemi falsa. “Lei è una falsa. Se ora potrebbe essere una delle mie amiche? Direi di no” – ha detto.

“In realtà quando è entrata al GF già avevamo litigato. Parlo della questione del mio libro. Lei si offende per le mie battute? Allora quando ha detto che sono un cecchino e che sono una persona perfida? Non scherzava e l’ho anche sentita fare grandi cappotti su di me insieme a Pierpaolo” – ha proseguito l’influencer.