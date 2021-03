Giulia Salemi: ecco il suo nuovo impiego dopo il GF Vip

Giulia Salemi non si lascia sfuggire la proposta per il suo nuovo impiego

Giulia Salemi, dopo l’esperienza nella casa del GF Vip, è ritornata alla vita di tutti i giorni. Ovviamente, anche per un’ex gieffina, non esiste quotidianità senza lavoro e, in tempi di Covid, il lavoro è sinonimo di smartworking. E infatti, è proprio da casa sua che Giulia porterà avanti la sua professione post reality. Giulia sarà la nuova commentatrice della puntata speciale “CBS presents Oprah with Meghan and Harry”, sui social.

Questo programma sarà trasmesso in esclusiva assoluta su Tv8, in lingua italiana. “Torniamo a parlare di vita reale, di famiglia reale, di coppia dell’anno… non siamo io e Pierpaolo ahime! Bensì Meghan e il principe Harry” questo l’annuncio di Giulia sui social, per presentare la sua nuova mansione “Stasera andrà in onda in esclusiva su TV8 alle 20.30 la loro intervista con Oprah Winfrey dove riveleranno tutta la verità sull’abbandono della Casa Reale, del titolo… Io sono ovviamente super curiosa, da buona comare quale sono e twitterò come una pazza! Ci vediamo dopo su Twitter, twittate con me!”.

A quanto pare Tv8 è riuscita ad aggiudicarsi l’esclusiva sull’intervista alla famiglia reale. Un’occasione succosa, visto lo scandalo che ha recentemente colpito la royal family inglese. Le accuse sono pesantissime: razzismo, matrimoni segreti e discriminazioni. Presto ne sapremo di più! Queste alcune delle accuse e dei gossip che sono stati lanciati come una bomba ad orologeria pronta a far saltare la famiglia reale con la sua reputazione: “La verità è che ci siamo sposati tre giorni prima del matrimonio che avete visto. Nessuno lo sa.

Era un segreto. Abbiamo chiamato l’arcivescovo di Canterbury, Justin Welby e gli abbiamo chiesto di sposarci in privato giorni prima dell’evento organizzato dalla famiglia reale. Abbiamo detto all’arcivescovo che il matrimonio con gli invitati era uno spettacolo per il mondo, ma che noi volevamo una vera unione tra noi, una cosa più vera e nostra.

Era una cosa davvero intima, eravamo in tre. Quello che avete visto tutti non è stato nostro giorno speciale”. Insomma, gli ex gieffini non se la passano affatto male: da una parte Stefania Orlando che entra nell’agenzia di Tommaso Zorzi, dall’altra lo stesso Zorzi che aspetta la tanto anelata chiamata di Maria De Filippi e, infine, Giulia Salemi che approda a Tv8.