Giulia Salemi fa un appello a Trenitalia: “Mi merito una carrozza dedicata”

Quando è in viaggio sul treno, Giulia Salemi coglie l'occasione per fare una chiacchierata con i suoi fan

Per essere sempre presente alle puntate del Grande Fratello Vip e commentare i vari tweet nel corso della diretta, Giulia Salemi è sempre in viaggio. Infatti, i suoi spostamenti da Milano a Roma e viceversa si fanno sempre più numerosi. Alla luce di questo, l’influencer ha deciso di fare un appello a Trenitalia. Scopriamo insieme di cosa si tratta nel dettaglio.

Giulia Salemi non si ferma mai. Nella settimane edizione del Grande Fratello Vip, la celebre influencer ha un ruolo ben preciso. Infatti, non manca mai all’appuntamento serale del programma condotto da Alfonso Signorini per commentare il flusso dei social durante la serata.

Alla luce di questo, la fidanzata di Pierpaolo Pretelli è costretta a raggiungere la città di Roma ben due volte alla settimana e per farlo utilizza il treno. Infatti, per spostarsi da Milano alla capitale, la donna si ritrova a viaggiare spesso.

Tuttavia, è proprio in treno che la modella coglie l’occasione per dialogare e chiacchierare con tutti i suoi followers. In una delle ultime storie pubblicate sul suo profilo Instagram, lei stessa ha ironizzato sulla questione lanciando un appello a Trenitalia. Queste sono state le sue parole:

Piccolo recap: la fashion week non ha fatto in tempo ad iniziare che per me è già finita. Sono in viaggio, come sempre la mia seconda dimora è il treno. Da oggi in poi voglio fare un calcolo esatto di quanti treni ho preso da settembre. Trenitalia mi merito una carrozza dedicata.

Giulia Salemi: la crisi con Pierpaolo Pretelli

Nel corso dell’ultimo periodo, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si sono ritrovati ad affrontare una crisi sentimentale. La coppia nata sotto la luce dei riflettori, voleva capire quale direzione stesso andando la loro relazione. Tuttavia, anche con l’aiuto di Alfonso Signorini, hanno ritrovato la serenità.