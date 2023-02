GF Vip, Alfonso Signorini fa uno scherzo in diretta a Sonia Bruganelli: ecco come ha reagito l’opinionista

L'opinionista del GF Vip ha reagito in modo molto particolare: ecco come

Nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip andata in onda Alfonso Signorini e Sonia Bruganelli si sono resi protagonisti di un momento a dir poco particolare. In occasione del 49esimo compleanno dell’opinionista, il padrone di casa ha deciso di organizzarle uno scherzo in diretta. Scopriamo insieme che cosa è successo.

Il giornalista e conduttore si è presentato in diretta con una torta sulla quale c’erano delle candeline con il numero 50. A questo punto non è passata inosservata la reazione della moglie di Paolo Bonolis la quale ha rivolto ad Alfonso Signorini queste parole:

Ma sei uno s*****o.

Successivamente, l’opinionista del Grande Fratello Vip ha spiegato che gli anni compiuti sono in realtà 49 e non 50. Poi, con una certa ironia, commenta la torta scelta dal padrone di casa per questa sorpresa. Alfonso Signorini ha risposto al commento della Bruganelli con queste parole:

É l’unica che ho trovato in supermercato che era ancora aperto sulla Nomentana.

Prima dell’inizio della puntata del Grande Fratello Vip, Sonia Bruganelli ha ricevuto una sorpresa dai suoi collaboratori i quali hanno lasciato senza parole l’opinionista del reality. La moglie di Paolo Bonolis ha infatti ricevuto dei palloncini a cuore.

Durante lo scherzo organizzato da Alfonso Signorini, Sonia Bruganelli, in maniera molto ironica, ha commentato il gesto del padrone di casa:

Meglio stendere un velo pietoso sui festeggiamenti.

Successivamente l’opinionista del Grande Fratello Vip, sempre in maniera molto ironica, ha promesso al conduttore vendetta.