Giulia Salemi, frecciatina agli autori dopo la finale del Gf Vip

Il Grande Fratello Vip si è concluso con la finalissima di lunedì scorso vinta da Tommaso Zorzi che ha battuto in finale Pierpaolo Pretelli. Come consuetudine per ogni finale gli autori hanno mandato in onda un video con i best moment di questi 5 mesi nella casa. Nei vari video alcuni concorrenti non sono mai stati mostrati neanche per sbaglio come ad esempio Flavia Vento, Filippo Nardi, Alda D’Eusanio e Stefano Bettarini, ad altri invece sono state concesse delle brevissime apparizioni come Denis Dosio, Fausto Leali e Franceska Pepe.

Fonte: Mediaset

Inserire immagini di 34 concorrenti in 3 minuti di clip effettivamente era complicato ma Giulia Salemi ha voluto dire la sua opinione con un tweet pubblicato sul suo account ufficiale:

“Opinione (forse) impopolare…. bello il video Best Moment ma io ho percepito molta più passione ed emozione nella semplicità di quelli fatti da tutte le Fandom” – ha scritto trovando l’approvazione dei suoi fan.

Probabile che la Salemi non abbia gradito che nella clip ci fossero molti momenti tra Pierpaolo e Elisabetta Gregoraci e pochi momenti tra lei e l’ex velino.

Fonte: Mediaset

Giulia Salemi, frecciatina ad Andrea Zelletta

Non solo. La fidanzata di Pierpaolo Pretelli ha scritto anche un altro post su twitter in cui ha lanciato una frecciatina ad Andrea Zelletta, che si è classificato al quinto posto nella finale del Gf Vip: “Da 10 giorni fuori dalla casa più spiata dagli italiani ho affrontato le domande della Toffanin e le sfere della d’Urso, ho visto andare croccantino in finale con il 3%, riscoperto e amato twitter, indossato la t-shirt Prelemi davvero bellissima…”.

Fonte: Mediaset

A distanza di alcune ore dalla finale anche Pierpaolo Pretelli è tornato sui social per pubblicare un post di ringraziamenti in cui ha parlato anche di Giulia: