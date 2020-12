L'influencer ha dato un taglio (in senso letterale) al suo look? Vediamo cosa è successo

Giulia Salemi è una delle new entry nella casa del GF Vip. Nonostante sia dentro da solo pochi giorni, è già diventata una delle gieffine più apprezzate dal pubblico, complici anche le liti con Elisabetta Gregoraci. Insomma, la showgirl è già riuscita ad attirare l’attenzione. C’è da dire che, nella carriera della Salemi, c’era già qualche esperienza nei reality. Parliamo del 2018, quando proprio al GF Vip aveva espresso una certa simpatia per Francesco Monte.

Insomma, ormai è chiaro, Giulia non ha problemi a farsi voler bene. All’interno della casa, i look della Salemi esprimono un certo bipolarismo: durante la settimana, la gieffina si accontenta di un look semplice: niente trucco, vestiti economici e poco appariscenti. Durante le puntate, però, la Salemi si trasforma, sfoggiando i suoi outfit più appariscenti e sfavillanti e trucchi degli delle migliori make-up artista.

L’unica parte del suo look che era (finora) rimasta invariata è il taglio di capelli. La neo-gieffina è sempre stata vista, nella casa, con i suoi lunghi capelli scuri portati sciolti e con la riga nel mezzo. L’influencer, ora, sembra aver optato per uno stravolgimento, dando un taglio (in senso letterale) al suo look. Ed ecco che vediamo la Salemi in un formato totalmente nuovo.

Sembrerebbe che Tommaso Zorzi, con il suo colpo di testa che lo ha portato a rasarsi a zero, abbia lanciato una moda all’interno della casa. Tutto questo fermento innovativo è iniziato con l’annuncio del prolungamento del reality. Giulia ha subito colto la palla al balzo, seguendo l’esempio del suo caro amico. Senza pensarci due volte, Giulia Salemi si è mostrata con il suo nuovo look: un cerchietto nero con una frangetta decisamente corta, detta “a tendina”.

Non è ancora chiaro se si tratti di un taglio permanente o solo una delle tante parrucche usate nei giochi proposti dalla redazione. La cosa sicura è che questo nuovo look dona tantissimo all’influencer, che sembra appena uscita dai migliori saloni di chauffeur. Possibile che si tratti di una sorta di protesta contro la regia? In molti hanno avanzato questa ipotesi, che sarebbe nato dal fatto che la regia avrebbe tagliato l’etichetta di uno dei pigiami firmato della Salemi.