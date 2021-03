Giulia Salemi: i fan si scagliano contro la mamma di Pierpaolo

La storia d’amore tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi continua a gonfie vele. I due ex gieffini hanno iniziato a conoscersi nella casa più spiata dagli italiani e ora che sono tornati alla quotidianità sembrano inseparabili. Eppure, chi è molto vicino a loro fa davvero fatica ad accettare questa unione. Infatti, la madre di Pier sembra ancora poco convinta. Certo, le gaffe della madre e del fratello dell’ex velino sono state abbondanti, da quando questa storia ha avuto inizio.

Giulio, ad esempio, ha specificato più volte che lui e sua mamma “preferivano” Elisabetta Gregoraci. Margherita, la madre di Pier, è addirittura arrivata a suggerire a suo figlio di percorrere la sua strada da solo. “Amore ti volevo dire soltanto una cosa. Non sprecare questa grande opportunità. Devo dirti purtroppo che fuori stai perdendo molti consensi, quindi riprendi il tuo cammino e cerca di mostrare le tue qualità. Fai quello che facevi prima“ aveva detto al figlio.

Dopo varie discussioni, la famiglia di Pretelli sembra aver finalmente chiaro il fatto che il ragazzo è davvero innamorato follemente di Giulia e, in teoria, la coppia dovrebbe finalmente avere la tanto attesa benedizione. Eppure ci sono varie cose che fanno ancora storcere il naso ai fan dei Prelemi. In effetti, è proprio per i commenti del fandom della coppia che si è sollevata una grande polemica. Infatti, la signora Margherita ha pubblicato su Instagram uno scatto ritraente Ariadna Romero con in braccio Leo.

Molti fans di Giulia Salemi e Pierpaolo si sono molto risentiti per questo gesto, che è stato percepito come una mancanza di rispetto verso la neo coppia. Ecco come recitano alcuni dei commenti: “Bella foto, ma così irrispettosa! Perché non hai messo una foto di tuo figlio e della sua nuova ragazza? Non capisco perché sei così contraria a questa relazione. Quindi manchiamo di rispetto alla donna perché non sono madri, questo ha senso per te?”. E ancora: “So che Ariadna ha un compagno e lo so per certo. Perché tu mamma di Pier continui a non avere rispetto per tuo figlio e la fidanzata di cui è innamoratissimo? Che tristezza di madre”.

Da ultimo: “Ogni suo post è un affronto a suo figlio, per la sua felicità con Giulia Salemi. Perché non si ferma adesso? Dovrebbe fare un passo indietro difronte ad un amore”. Insomma, sono molti e anche parecchio aggressivi gli attacchi verso Margherita per la foto di Ariadna. Per fortuna c’è chi riesce a mantenere la calma e cerca di seppellire l’ascia di guerra, invitando gli altri a fare lo stesso. Il GF Vip è finito e a volte i fan si spingono un po’ troppo oltre.