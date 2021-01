Giulia Salemi, incidente il puntata: il vestito costosissimo scivola sul più bello

Anche se è entrata da poche settimane nella casa del Grande Fratello Vip Giulia Salemi è riuscita a conquistarsi il trono di protagonista in breve tempo. Prima si è accaparrata il buon Pierpaolo Pretelli staccandolo da Elisabetta Gregoraci, poi si è conquistata anche il trono di regina di eleganza nella casa. Trono che fino a quando c’era la Gregoraci era della showgirl calabrese.

Fonte: Mediaset

Dopo il monospalla Saint Laurent della scorsa puntata, Giulia Salemi per la puntata di ieri sera ha optato per un Versace in due pezzi: top da 620€ e gonna da 1200€ (ora disponibile anche scontata a 920€). Un outfit bello ma al tempo stesso scomodo da indossare e se ne è accorta lei stessa ieri sera. Nel frangente che l’ha esposta di più in puntata, ossia quello delle nomination, quando ha fatto ritorno in salotto dopo aver preso il piramidale, il vestito le è ceduto sul davanti regalando a telespettatori e coinquilini uno spettacolo da mille e una notte. Un piccolo incidente di percorso per fortuna prontamente risolto dalla bella ragazza che ieri sera è stata la vera protagonista della puntata.

Come primo evento spiazzante Giulia Salemi ha incontrato la mamma di Pierpaolo Pretelli Margherita. La signora ha invitato il figlio a contenersi e a pensare di più a suo figlio che lo guarda da casa.

Giulia Salemi riceve la lettera di suo papà Mario

Ma non è finita qua, perché la Salemi ha anche ricevuto una lettera da parte di suo papà Mario.

Fonte: Mediaset