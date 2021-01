Giulia Salemi, la frase contro Dayane Mello fa infuriare i fan

Giulia Salemi ha letteralmente fatto infuriare i fan del Grande Fratello Vip per alcune sue dichiarazioni contro una coinquilina. Tutto è iniziato a causa delle condizioni non proprio belle di Dayane Mello che dopo aver saputo del prolungamento del programma ancora per un paio di settimane, è andata in crisi. Alla modella brasiliana le manca troppo sua figlia Sofia e il pensiero di dover attendere ancora tanto per abbracciarla l’ha messa giù di morale tanto che è stata tutto il giorno a letto a dormire.

Fonte: Mediaset

Ieri mattina Giulia Salemi è andata nella stanza dove Dayane era sdraiata a letto e le ha chiesto come stava. La risposta è stata: “Male”. Verso ora di pranzo è Stefania Orlando a preoccuparsi per lei e lo rivela proprio all’influencer italo-persiana: “Dayane è immobile nel letto, dorme da stamattina“. Ma Giulia Salemi replica: “Se dorme tanto vuol dire che sta bene, beata lei…“.

Una battuta ritenuta di cattivo gusto che ha fatto arrabbiare tanto i fan del programma che si sono sfogati sui social. “Falsa, sapeva che stava male e se ne è infischiata”. E poi: “Quando Rosalinda sta male, Dayane le sta sempre vicino. Lei invece è stata lasciata sola da tutti”. Questi alcuni commenti apparsi su Twitter.

Giulia Salemi riceve un aereo dai fan

Solo un paio di giorni fa Giulia Salemi aveva ricevuto un aereo dai suoi fan con un messaggio per lei che recitava: “GS HAI POWER E UN ESERCITO ENJOY ♡ FAN”. Una sorpresa molto gradita: “Ragazzi io volevo fare la superiore però un pò mi dispiaceva non vederne per me” – dice imbarazzata la giovane mentre Pierpaolo abbracciandola aggiunge: “Sei contenta? Hai visto che ti hanno ascoltata”.

Giulia rimane visibilmente colpita dal gesto dei fan e rivolgendosi direttamente alle telecamere aggiunge sorridente: “Grazie davvero a tutti, grazie per il supporto e l’affetto che mi state dando, vi voglio bene!”.