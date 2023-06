Giulia Salemi, la mamma sbotta sui social contro i fan: “È irrispettoso”

Alla luce delle numerose indiscrezioni in merito alla fine della storia d’amore tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, Fariba Tehrani si è lasciata andare ad un duro sfogo sui social. Nel dettaglio, la mamma della celebre influencer ha puntato il dito contro tutti i fan della coppia. Scopriamo insieme che cosa è successo nel dettaglio.

La mamma di Giulia Salemi è senza freni sui social. Nel corso delle ultime ore, sul web sono emerse numerose indiscrezioni in merito alla separazione tra la celebre influencer e Pierpaolo Pretelli. I due si sono conosciuti nel corso della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Successivamente hanno deciso di vivere la loro storia d’amore al di fuori delle telecamere.

Stando ai numerosi rumors che circolano in rete, la coppia avrebbe deciso di mettere un punto definitivo alla loro relazione. In ogni modo, le numerose chiacchiere hanno arrecato fastidio a Fariba Tehrani, la mamma della modella.

Pertanto, Fariba ha sbottato sui social ed ha scagliato accuse pesanti contro i fan della coppia:

Mi sembra poco rispettoso che persone che hanno trovato il mio numero tramite il lavoro o acquisti della beneficienza continuino a scrivermi o addirittura a chiamarmi insistentemente! È assurdo invadere la nostra privacy! O per parlare male del mio Pier! Oppure per fare domande indiscrete! Chi ti ama veramente non invade! Mi vedo costretta a chiudere questo numero e comprarmi un’altra scheda telefonica con un nuovo numero!