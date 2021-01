Giulia Salemi la sua mamma rompe il silenzio e rivela cosa pensa di Pierpaolo Pretelli

Fariba Tehrani ha finalmente deciso di dire la sua. La mamma di Giulia Salemi ha deciso di rilasciare un’intervista, in cui parla non sono della sua opinione su Pierpaolo Pretelli, ma anche riguardo ad Elisabetta Gregoraci. In primis Fariba ha spiegato che quella di non esporsi è stata una sua scelta consapevole. Questo perché la 58enne desiderava che sua figlia facesse il suo percorso nella casa senza subire influenze da lei. Alla fine però Alfonso Signorini ha avuto la meglio, e Fariba ha ceduto ed ha rilasciato un’intervista.

È evidente che la complicità tra Pierpaolo e Giulia è sempre maggiore, e i due ai avviano ad essere una coppia a tutti gli effetti i due non si nascondono più, e si vivono tranquillamente anche sotto le telecamere della casa. Fariba, però, ha molto da dire al riguardo. Sul modo in cui Giulia si è buttata anima e corpo in questa relazione, Fariba ha detto: “Giulia ha 27 anni e se per certe cose è cresciuta e maturata in fretta, per altri versi è ancora un’adolescente che vive di istinto e il suo cuore prevale sulla ragione. Non so se possiamo parlare di innamoramento, ma la vedo felice e spensierata”.

Secondo Fariba, però, Giulia e Pierpaolo sono molto simili, e condividono molti interessi e progetti. La mamma di Giulia poi, parla di Pretelli: secondo lei i vari cambi di idea del ragazzo (prima Elisabetta Gregoraci, poi la sua ex Ariadna Romero e infine, Giulia) sia giustificabile con la sua giovane età. Fariba pensa sia più che normale: “Un ragazzo di trent’anni che vive un’esperienza forte emotivamente come il GF Vip, è normale che sia confuso”.

“Nella casa vivono in una bolla, quando sarà fuori, la verità uscirà e lui capirà dove lo guideranno i suoi veri sentimenti. Io sarò pronta in ogni caso ad abbracciare mia figlia”. Poi, la Tehrani ha appoggiato le parole della madre di Pretelli, che era stata molto criticata, con l’accusa di mettere i bastoni tra le ruote alla relazione nascente. “Povera signora, non ha detto niente di male, ma alcuni fan l’hanno male interpretata e l’hanno attaccata, mi è dispiaciuto per lei. Il male è negli occhi di chi guarda e qui invito caldamente tutti i fan a mantenere il rispetto sia per la signora Pretelli, sia per Elisabetta Gregoraci e sono sicura che Giulia la pensa come me”.

Da ultimo, Fariba si è rivolta ad Elisabetta Gregoraci che ha accusato Giulia, rispondendo alle accuse che aveva fatto alla Salemi, sul tentativo di sedurre il suo ex marito Flavio Briatore. Ecco le sue parole: “A Elisabetta, che tra l’altro mi piace da sempre, dico che il suo ex marito ha dei locali e mia figlia fa l’influencer, a questo si riduce il rapporto e tutto è confermato da chi era presente. Tutto il resto, per me, è fiction”. Insomma, un lungo sfogo che da una risposta a tanti interrogativi.