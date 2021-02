Giulia Salemi, look mozzafiato in puntata. Ecco il costo del suo vestito nero con perle

Giulia Salemi è entrata nella casa dopo qualche settimana dall’inizio del reality, ma bisogna dire che fin da subito è riuscita a farsi apprezzare. Al di là dell’amicizia e degli screzi avuti con Tommaso Zorzi e del flirt con Pierpaolo Pretelli, a far parlare sono soprattutto i suoi ouftit eleganti e a volte eccentrici. Se nella quotidianità la Salemi punta quasi sempre su dei look acqua e sapone, in puntata dà il meglio di lei in fatto di stile, soprattutto perché opta prevalentemente per capi e accessori di lusso.

Fonte: Mediaset

E non è stata da meno nella puntata andata in onda ieri sera 15 Febbraio. Giulia Salemi è tornata al total black e alle minigonne, fasciando la silhouette da capogiro con un abito gioiello firmato Amen Style che di sicuro diventerà super richiesto, nonostante il prezzo da capogiro. Si tratta di un modello corto e aderente con le maniche lunghe, lo scollo rotondo e delle decorazioni in cristallo e finte perle su collo, maniche e gonna. Quanto costa? Sul web viene venduto a 955 euro, anche se attualmente, essendo periodo di saldi di fine stagione, è possibile trovarlo a una cifra scontata.

Fonte: Mediaset

Ai piedi? La showgirl ha indossato dei sandali di velluto con il tacco a spillo firmati Casadei (modello Blade Velvet da 650 euro). Un modello già indossato in altre occasioni.

Giulia Salemi in lacrime dopo la nomination

Giulia che ieri è scoppiata in lacrime dopo la nomination soprattutto di quelle persone che credeva amiche. “Non si tratta di strategie – ha detto visibilmente scossa – mi dispiace molto a livello umano, me l’aspettavo più o meno da tutti ma non da Rosalinda”.

“È avvilente perché è come se in questi tre messi avessi costruito poco – ha continuato Giulia – e quel poco che ho costruito fosse andato distrutto. Mi sono ripromessa da domani di sorridere, voglio passare gli ultimi giorni ridendo”. Al televoto se la vedrà con Stefania Orlando.