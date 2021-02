Stefania Orlando e Dayane Mello: due donne ai ferri corti

Il clima nella casa del Grande Fratello Vip è sempre più teso, ai ferri corti sono di nuovo Stefania Orlando e Dayane Mello. Le due donne ormai non hanno più margine de recupero, il motivo è da ricercare anche nel rapporto con Tommaso Zorzi.

In una chiacchierata in salotto Tommaso Zorzi e Stefania Orlando hanno analizzato l’eliminazione del tutto inaspettata di Maria Teresa Ruta. A nominarla è stato proprio Tommaso verso il quale la donna porta qualche rancore.

Ma anche Dayane Mello non scherza. La Orlando fa notare al suo migliore amico che proprio la modella brasiliana ha qualche segreto da svelare. La donna spiega:

Dayane metteva in guardia Maria Teresa da noi due. Capisci? Quando lei su Rosalinda ne ha dette di tutti i colori. Diceva di tutto su Pierpaolo e Giulia e adesso ha cambiato idea. Se è lecito per lei, perché gli altri se lo fanno è strategia?.

Di tutto punto anche la modella brasiliana ha delle considerazioni da fare sulla sua ormai nemica. Dayane Mello però, anche questa volta, non ci è andata giù leggera. La donna ha tirato fuori accuse pesanti e riferendosi a Stefania ha detto:

“Quella donna si è messa vicino a Tommaso. Tutte le persone che hanno cercato di creare un legame con Tommaso, non ci sono riusciti. Lei non è stata mai espansiva di lasciar entrare altri con lui. Sai cos’è una relazione malata?! Sembra una malattia tutto ciò. A me sembra una roba allucinante. Lei è una donna di 50 anni. Che gelosia ha? Lascia lui libero di creare i suoi affetti e di fare le cose da solo e basta. Lo influenza in tutte le cose, perché?”.

Insomma, nella casa il clima è dir poco teso. Come arriveranno i concorrenti alla finale del primo marzo?