Nemmeno il tempo di mettere in soffitta l’edizione numero 7 del Grande Fratello Vip che ecco che si parla già della nuova edizione, l’ottava, che dovrebbe partire il prossimo mese di settembre.

Al timone ci sarà ancora Alfonso Signorini. Iniziano a circolare le prime indiscrezioni sulla nuova edizione, si era parlato anche di un ritorno ad una versione Nip ma a quanto pare saranno ancora una volta i vip a varcare la porta rossa di Cinecittà.

Fonte: web

Probabile l’inserimento di qualche personaggio non famoso in una sorta di mix ma nulla è ancora certo. Si sta parlando anche di una riduzione del tempo di permanenza. Le ultime due edizioni sono state lunghissime e sono durate 6 mesi. Per la prossima edizione si potrebbe anche ridurre la durata portandola di nuovo a 3 mesi o poco più.

E indiscrezioni arrivano anche dal cast di opinionisti che affiancheranno Signorini in studio. Orietta Berti sembra salda al suo posto mentre dubbi ci sono su Sonia Bruganelli. Probabile il suo addio e l’innesto di Giulia Salemi che già quest’anno si era occupata del ruolo di opinionista social.

A confermare l’indiscrezione un commento di Alfonso Signorini sotto una foto pubblicata sui social dalla Salemi. Il conduttore giornalista ha scritto: Lo leggo dopo due mesi. Ma il tempo passa in fretta e tanti mesi ci aspettano. Con le tasche piene (non solo di ricordi…)”.

In tanti pensano che quel “tanti mesi ci aspettano” sia un messaggio volto ad indicare l’impegno che avranno insieme al Grande Fratello Vip a partire da settembre.

Ora, non si sa bene se alludesse ad un ritorno di Giulia al suo ruolo di opinionista social oppure a quello di normale opinionista. Fatto sta che Sonia Bruganelli dovrebbe non esserci e qualcuno dovrà pure sostituirla nel suo ruolo. Staremo a vedere.