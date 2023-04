GF Vip, Orietta Berti torna come opinionista: il cachet è da capogiro

Orietta Berti non smette mai di far parlare di sé. Nel corso delle ultime ore il nome della cantante è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di gossip per un’indiscrezione che sta circolando sul suo conto. Stando ai rumors, pare che Orietta Berti sia pronta a tornare come opinionista nella prossima edizione del Grande Fratello Vip.

Orietta Berti sarà di nuovo opinionista nella prossima edizione del Grande Fratello Vip. Anche se la notizia non è ancora stata confermata, i rumors in questione stanno diventando sempre più insistenti. Il dettaglio che non è passato inosservato in questa vicenda riguarda il cachet da capogiro che la cantante potrebbe ricevere.

Voci di corridoio hanno infatti dichiarato che l’opinionista si sarebbe accordata con la produzione del reality per ricevere un cachet di ben 10 mila euro a puntata. Ma non è finita qui. Si vocifera infatti che Orietta Berti potrebbe inoltre prendere parte a due puntate speciali che riguardano proprio il programma.

GF Vip, Orietta Berti confermata come opinionista, Sonia Bruganelli sostituita da Giulia Salemi: l’indiscrezione

Manca ancora molto alla nuova edizione del Grande Fratello Vip e già iniziano ad emergere i primi gossip sul reality. Oltre alla notizia della conferma di Orietta Berti, si vocifera anche che la cantante potrebbe essere affiancata da Giulia Salemi.

L’influencer italo-persiana potrebbe infatti prendere il posto di Sonia Bruganelli la quale, dopo la fine del reality, ha annunciato di non aver accettato la richiesta di Alfonso Signorini di ricoprire di nuovo di opinionista nella prossima edizione del Grande Fratello Vip. Non ci resta che attendere le prossime ore per scoprire se ci saranno novità in merito a questa vicenda tanto chiacchierata e se Oriette Berti confermerà i rumors che stanno circolando sul suo conto.