Giulia Salemi presto sarà al timone di un programma firmato Mediaset

Giulia Salemi è una delle ragazze più apprezzate nella scorsa edizione del GF Vip. La sua relazione, sbocciata davanti alle telecamere del reality, con Pierpaolo Pretelli ha fatto la sua fortuna. Al momento Giulia, come gli altri grandi protagonisti di questa edizione del Reality di Alfonso Signorini, sta cavalcando l’onda del successo.

Ora, però, l’influencer Milanese sembra essere ufficialmente pronta per cominciare una nuova avventura. Dopo aver partecipato a diverse trasmissioni del piccolo schermo, l’influencer italo-persiana piena di talento condurrà il nuovo programma che porta la firma di Mediaset. A renderlo pubblico è Francesco Canino, tramite social network. Il giornalista di gossip, infatti, ha rivelato che l’ex concorrente del GF condurrà uno spettacolo chiamato Salotto Salemi sulla piattaforma Mediaset Play.

Lo spettacolo viene trasmesso tutti i venerdì ed è un appuntamento tutto al femminile. Un salotto Tv di nuova generazione, con una presentatrice da cui possiamo aspettarci di tutto. Tra gli ospiti del format che ormai tutti stiamo aspettando, siamo già certi di vedere Dayane Mello, Paola Di Benedetto e Veronica Ferraro, di cui è ormai confermata la presenza. A darci tutte le informazioni che dobbiamo sapere su questa novità è proprio il giornalista Canino, sul suo profilo social.

Francesco, tramite un tweet, fornisce a tutti gli interessati informazioni molto dettagliate sul programma: “Dal 16 aprile Giulia Salemi debutta ogni venerdì su Mediaset Play con «Salotto Salemi», un mix di «confessioni tra amiche e condivisioni di make-up in salsa “Girl Power”» (ma che davero?).

Tra le ospiti, Paola Di Benedetto, Veronica Ferraro, Dayane Mello”. Insomma, un appuntamento da non perdere. Di certo, la notizia non è sfuggita ai fan della Salemi più affezionati. In effetti per loro questo format non è una novità. La pagina ufficiale della Fanbase fi Giulia tweetta: “SalottoSalemi IS BACK ma questa volta su MediasetPlay