L’annuncio di Giulia Salemi fa preoccupare i fan. Al giorno d’oggi bisogna fare molta attenzione alle dichiarazioni che vengono rilasciate. Sul web, basta un attimo perché una semplice parola tiri su un polverone di dimensioni esorbitanti. Tutti sono incredibilmente curiosi e i rumors corrono come il vento.

Un pettegolezzo ormai ci mette davvero poco a fare il giro delle case dei curiosi in un circolo vizioso che potrebbe continuare all’infinito. Ovviamente, sempre che non arrivino delle rettifiche o delle smentite in breve tempo. Stavolta, a far discutere il web eh la coppia Giulia Salemi-Pierpaolo Pretelli. I due ex gieffini sembrano più uniti che mai, eppure recentemente è venuta fuori una notizia che li ha messi al centro delle diatribe del web per un po’.

Tutto è iniziato quando Giulia, tramite i social, annunciato la fine della loro relazione. Tutti i fan sbigottiti da questo fulmine a ciel sereno, specie perché appena poco tempo prima, i due erano sereni e spensierati a passeggiare per le vie di Roma. Dopo la tremenda notizia lanciata dalla Salemi c’è stato il silenzio stampa per almeno mezz’ora. Poi, finalmente, la verità.

Nessuna rottura per la coppia più popolare del GF vip: si tratta solo di uno scherzo indirizzato allo stesso Pierpaolo, che sicuramente avrà passato un pessimo quarto d’ora. Dietro questa perfida messa in scena non potevano che esserci loro: Le Iene. C’era da aspettarselo, d’altro canto sono loro addormentare tutti i VIP con i loro scherzi a volte al limite del legale.

I fans possono tirare un sospiro di sollievo però: la relazione tra Giulia e Pierpaolo continua a gonfie vele. Ultimamente, Giulia siamo strada nuovamente sul piccolo schermo: l’influencer è stata ospite all’Isola dei famosi per poter parlare con la madre Fariba Tehrani, che ha difeso dalle accuse con Valentina Persia. La Salemi non ha potuto nascondere le lacrime dopo aver visto sua madre dopo tanto tempo.