L’Isola dei Famosi, tutti contro Fariba: “È una bugiarda”

I naufraghi, sbarcati in Honduras per partecipare alla 21 edizione de L’Isola dei Famosi, sono lì ormai da 30 giorni e la vita da disperso inizia a far sentire il suo peso sulle spalle dei concorrenti, che soffrono la fame e la stanchezza. In effetti, il cibo, o la mancanza di cibo, è stato il primo dei problemi che ha scosso il gruppo, innescando una lunga serie di discussioni. Ed sempre questo il motivo dell’ultima lite tra naufraghi.

Tutti sono coinvolti e coalizzati contro Fariba (che insieme a Valentina Persia e Roberto Ciufoli è attualmente in nomination). Quando Gilles Rocca si è servito l’ennesima porzione di riso (la terza), la madre di Giulia Salemi ha sbuffato, sottolineando che se fosse stata lei a fare qualcosa del genere, tutti si sarebbero certamente lamentati. Infatti, soprattutto da quando è stata nominata, Fariba si è sentita additata ed esclusa dai compagni di avventura e pensa che loro la fraintendano.

Le sue parole hanno ovviamente causato una lite. Gillies e Valentina sono stati i primi ad attaccarla, accusandola di inventare stratagemmi e lamentele per destabilizzare la squadra. Più tardi, in confessionale, la Persia ha spiegato che il gruppo necessita di sintonia, mentre gli sforzi di Fariba sembrano andare nella direzione opposta.

Subito dopo, un nuovo evento la vede protagonista: l’iraniana ha confessato a Paul che volevano votare lui e che complottavano contro di lui. Ma Gaiscogne non ha prestato molta attenzione a quello che Fariba gli diceva. Poi Gilles Roberto si sono affrettati a negare quanto detto da Fariba, definendola bugiarda.

Insomma, la 58enne probabilmente si trovava meglio a Playa Esperanza (allora Parasite Island), in compagnia del suo caro Ubaldo Lanzo. D’altronde c’è da dire che è molto apprezzata sui social. Sono piaciute al pubblico la sua calma, simpatia, e la sua abitudine a non alzare il tono, a differenza di tanti altri cast.