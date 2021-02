Giulia Salemi, Stefano Sala si schiera e parla della sua nomination

Giulia Salemi è in nomination questa settimana dopo che nel corso della scorsa puntata è stata votata da circa l’80% degli inquilini. Per questo la showgirl non l’ha presa di certo bene ed è scoppiata in lacrime. Se la vedrà al televoto con uno dei personaggi più forti di questa edizione del Grande Fratello Vip: Stefania Orlando. Un televoto non facile. Per questo stanno salendo in cattedra suoi amici influencer che stanno cercando di dargli supporto. Uno di questi è Stefano Sala.

Fonte: Mediaset

L’ex concorrente e compagno di Dayane Mello ha chiesto ai suoi follower di sostenere l’influencer milanese, così che resti in gioco e vada avanti verso la finale.

“Premetto che non seguo molto il Grande Fratello Vip, ma mi stanno arrivando un sacco di messaggi per sostenere Giulia, non voglio schierarmi e non voglio prendere una posizione in merito al suo percorso perché ripeto, non ho seguito molto” – ha detto.

Fonte: Instagram

Poi però ha proseguito dicendo:

“Giulia Salemi ha tutto il mio sostegno e amore nella vita reale come altri miei cari amici che conto sulle dita. Ma conoscendo la nostra nutria mi sento davvero di dire FORZA GIULIA! Non mollare e regalaci quel bel colpo di scena finale che farà emozionare tantissimi telespettatori”.

Insomma Sala non si è ufficialmente schierato ma ha fatto capire di fare il tifo per lei affinché raggiunga la finale del reality.

Giulia ha preso molto male la nomination dei suoi compagni di casa. Da apprezzare il gesto di Tommaso Zorzi che si è riavvicinata a lei dopo alcune settimane in cui i rapporti erano diventato molto freddi. Zorzi è stato uno dei primi a correre ad abbracciare la Salemi dopo che è scoppiata in lacrime.

Fonte: Mediaset

Ma anche i suoi fan le hanno fatto sentire tutta la loro vicinanza con un messaggio sopraggiunto sulla casa che recitava: “GS FUORI VOLI + ALTO DI QUELLO K PENSI ♡ U PWR FAN”.