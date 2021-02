Tommaso Zorzi nei programmi di Maria De Filippi? Ecco alcune indiscrezioni

È il caso di dirlo: Tommaso Zorzi si sta facendo notare. Il suo percorso nel GF Vip sta mettendo in risalto le sue doti televisive e c’è qualcuno che non ha intenzione di farselo scappare. A quanto pare, infatti, Maria De Filippi sta escogitando il modo perfetto per inserirlo nella sua Fascino PGT s.r.l.

L’azienda della conduttrice è in costante crescita economica e pare che Maria abbia notato l’influencer e che non lo voglia nel suo team solo per “assumerlo in redazione a fare fotocopie”, come ironizzava lo stesso Zorzi. È facile immaginare come mai Maria De Filippi abbia pensato proprio a lui: sono molti i programmi di sua creazione a cui la presenza di Zorzi potrebbe rivelarsi un tocco in più. Ad esempio, in “Amici”, l’influencer milanese potrebbe senza problemi rivestire il ruolo di conduttore del daytime.

Non solo, nel talent show targato Queen Mary, Zorzi potrebbe addirittura sperare nell’ambito ruolo di giudice del serale (a cui di solito accedono solo artisti dalla carriera consolidata). Parlando invece del salotto di UeD, è facile pensare che Tommaso, di fianco a Tina Cipollari e Gianni Sperti, sarebbe un opinionista coi fiocchi. Certo, non sarebbe affatto male neanche vederlo seduto sul trono, in un rilancio attesissimo del Trono Gay. Lo stesso Zorzi aveva fantasticato su questa ipotesi:

“Se lei dovesse decidere di rifare il Trono Gay io ci andrei subito. Soprattutto vista la mia situazione sentimentale. Se la De Filippi mi chiamasse per andare io correrei. Certo che potrei anche essere il primo ad uscire single, perché nessuno si è presentato in studio. Vi immaginate? Nemmeno mezzo corteggiatore che scende dalle scale”.

Anche Temptation Island è uno dei programmi della Fascino. L’unico posto sarebbe quello di conduttore, in tal caso Filippo Bisciglia dovrebbe iniziare a preoccuparsi fortemente. Per Tommaso Zorzi sarebbe un traguardo decisamente importante anche se Maria decidesse di affidargli la conduzione di Tu Si Que Vales, dato che Belen è ufficialmente in dolce attesa.

Gli ultimi ruolo che sembrano possibili sono quelli di postino a C’è Posta Per Te o, ancora, di ospite fisso al Maurizio Costanzo Show, ma sarebbero essere altamente marginali rispetto a tutti gli altri appena elencati. Insomma le possibilità sono molte e variegate, non ci resta che aspettare la decisione di Queen Mary.