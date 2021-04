Giulia Salemi svela la verità sul rapporto con Tommaso Zorzi

Nella casa del Grande Fratello VIP sono nate delle relazioni, ma anche rotte amicizie. È il caso di Giulia Salemi, l’influencer neo 28 enne ha trovato l’amore nella casa di Cinecittà, ma ha anche perso un storico amico.

Se le cose con Pierpaolo Pretelli vanno a gonfie vele (si vocifera anche di una presunta gravidanza), con Tommaso Zorzi le cose non sono migliorate. Se il rampollo milanese è nel salotto dell’Isola dei famosi a commentare la partecipazione di Fariba, mamma di Giulia, la ragazza se ne sta in disparte.

In un’intervista rilasciata a Vanity Fair la ragazza ha spiegato come sono i rapporti oggi con il suo ex amico e senza mezzi termini ha raccontato la verità:

Da quando siamo usciti dalla Casa il rapporto è in stand-by: non c’è stato ancora modo di vederci e di confrontarci, ma di natura sono una persona che tende sempre la mano. Da parte mia c’è sempre la volontà e la voglia di migliore me stessa e i rapporti intorno a me.

Ma come l’ha presa questa rottura? La ragazza sta crescendo e ha deciso di affrontare le cose in modo del tutto inaspettato, questa volta ha affrontato la situazione con più maturità:

In passato ci soffrivo tanto, ma oggi ho imparato a farmi scivolare le cose brutte e a concentrarmi sull’amore, che è tantissimo. Ho un esercito di persone di tutte le età che mi vuole bene, che mi capisce e che mi accetta per quella che sono. Come ho scritto su Instagram, ho imparato a volare alto, ed è una sensazione bellissima».

E l’amore come va? Sembra proprio bene, la relazione continua a gonfie vele e anche la distanza non spera la coppia:

Con Pierpaolo invece abbiamo deciso di usare la parola “noi”, cercare di costruire qualcosa come una coppia che fa squadra, che si sostiene e che vuole impegnarsi in un rapporto duraturo. Non voglio sbilanciarmi, ma realmente non ho mai conosciuto un ragazzo come lui, che mi capisce come lui: è la metà della mela, ed è normale che ci sia la volontà di pensare a un futuro insieme”.