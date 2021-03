Giulia Salemi vittima degli hater. L’influencer sbotta

La nostra società moderna non può fare a meno di Instagram, che ha nettamente preso il sopravvento su tutti gli altri social. Eppure, c’è ancora qualcuno che adora ancora usare Twitter. Parliamo di Giulia Salemi, che è rimasta l’unica tra gli ex gieffini ad usare questa piattaforma social. Infatti, è proprio su Twitter che l’influencer si diletta nei suoi ormai famosi commenti ai programmi tv.

Fonte Google

La Salemi fa una cronaca dei suoi programmi preferiti e utilizza degli hashtag di sua stessa invenzione. Ne sono un esempio i vari commenti al festival di Sanremo, aggiungendo gli hashtag: ‘FiorelloPrelemi‘ o ‘SanremoPrelemi‘. Il suo primo impiego, appena uscita dalla casa di Cinecittà, è stato uno sponsor. Giulia ha pubblicizzato (e commentato sui social) l’intervista che Oprah ha fatto ad Harry e Meghan, di cui TV8 è riuscita ad avere l’esclusiva in Italia.

Ovviamente, anche in questo caso la Salemi non ha potuto non inserire i suoi hashtag personalizzati, alla fine del commento social dell’intervista. Eppure qualcosa non sembra essere andata per il verso giusto. Soprassedendo alle cattiverie e agli insulti gratuiti che i fan degli altri ex gieffini spesso le rivolgono, sembra ci sia qualcosa di molto più grave. Pare che qualcuno abbia cercato di prendere il controllo del suo account social.

Fonte Google

Ormai le fazioni dei fan sono sempre più nettamente divise e agguerrite: il tifo è sfegatato e i fan sono pronti alla guerriglia. Sembra che un gruppo di twittaroli abbiano deciso di segnalare in massa l’hashtag di Giulia Salemi, con l’intento di farla bannare. Ovviamente Giulia non so lascia mettere i piedi in testa, anzi, subito parte all’attacco contro chi ha cercato di boicottarla. La tocca piano, Giulia, dicendo: “Ringrazio tutte quelle persone frustrate e senza una vita che adesso stanno provando ad entrare su questo account e si divertono anche a segnalare i nostri Hashtag.

Fonte Google

Io però ho una vita e mi faccio una risata, ma voi rimanete soltanto degli sfigti/e. S*gatiPuntoCom e adesso segnalatemi anche questo“. Tutto questo odio e astio sembrano decisamente immotivati, specie ora che il GF Vip è finito. Di sicuro prima o poi in questo modo qualcuno finirà in guai grossi, dato che non è il primo episodio del genere.