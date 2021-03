Tommaso Zorzi e i progetti futuri: cosa vuole fare il vincitore del GF Vip nel 2025

Tommaso Zorzi è il vincitore della quinta edizione del Grande Fratello Vip. L’ex gieffino ha ormai ripreso in mano la sua vita quotidiana ed è molto attivo sui social, dove condivide costantemente con i fan momenti della sua vita quotidiana. Nel frattempo, circolano rumors riguardo il suo futuro televisivo e l’influencer rivela il suo più grande obiettivo.

Dopo la vittoria al Grande Fratello Vip per Tommaso Zorzi si sono aperte le porte del piccolo schermo. Circolano, infatti, rumors riguardo il suo futuro televisivo. Nel frattempo, a Casa Chi ha rivelato qual è il suo sogno più grande. Queste sono state le sue parole:

Il Tommy di oggi sa rispondere alla domanda ‘dove ti vedi fra 10 anni?’ ed in un ambiente come questo è fondamentale perché devi saper dire i NO giusti e vederti in un progetto a lungo termine, oggi sapendo quello che io voglio fare ho un livello di consapevolezza che mi permette di avere quell’atteggiamento snob che serve per arrivare all’obiettivo. Il mio obiettivo è Sanremo 2030, anzi, Sanremo 2025.

Obiettivo di un certo calibro che sicuramente riuscirà a raggiungere grazie al suo straordinario talento. Sono moltissimi i followers del vincitore del Grande Fratello Vip curiosi di scoprire i progetti lavorativi dell’influencer. Per il momento, tuttavia, tutto tace anche se circolano rumors riguardo il futuro televisivo di Tommaso Zorzi.

Infatti, voci di corridoio hanno dichiarato che potrebbe sostituire Filippo Bisciglia nella conduzione di Temptation Island. Mentre, altre dichiarano che Tommaso Zorzi farà parte del cast del serale di Amici di Maria De Filippi in cui vestirà le vesti di giurato.

Per il momento, però, tutto tace e nessuna notizia è stata confermata o smentita dal diretto interessato. In tanti non vedono l’ora di scoprire il programma in cui Tommaso Zorzi farà parte. Non ci resta che aspettare conferme da lui, uno dei personaggi più chiacchierati del momento.