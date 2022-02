Giulia Stabile confessa: “Ecco svelato perché rido sempre”

Giulia Stabile svela il motivo per il quale ride sempre in tv e per il quale nasconde la sua timidezza dietro i suoi buffi e teneri gesti

Giulia Stabile confessa cosa si nasconde dietro la sua risata buffa che lo scorso anno ha conquistato milioni di telespettatori ad Amici. La ballerina ha vinto l’ultima edizione del talent show diventando a tutti gli effetti un professionista della scuola di Maria De Filippi.

Le porte del piccolo schermo e di grandi palchi della danza hanno portato Giulia ad avere un grandissimo successo. Maria De Filippi infatti, oltre ad averla scelta come professionista all’interno della scuola, ha portato la ballerina a lavorare anche per Tu Si Que Vales.

Ragazza apprezzata per la sua sincerità e per la sua purezza d’animo ha svelato all’interno di un’intervista a Cosmopolitan il motivo della sua risata. I telespettatori e gli stessi fan di Giulia Stabile più volte si sono domandati il motivo per il quale rida sempre e per il quale si nasconde proprio dietro il suo sorriso.

La ballerina nel corso della scorsa edizione di Amici ha conquistato il suo pubblico per la sua bravura, per la risata iconica ma anche per la sua storia d’amore con Sangiovanni. Davanti alla giornalista Giulia ha così svelato cosa si nasconde dietro la sua sorridere sempre in tv.

Giulia Stabile svela perché ride sempre in tv

La giovane ballerina professionista durante la sua intervista ha svelato il perché nasconde la sua timidezza dietro la sua risata buffa e contagiosa. In questo modo, una volta per tutte Giulia ha messo in chiaro il suo carattere e il suo modo di fare molto fanciullesco.

“Come mai rido spesso? Ad Amici invece non riuscivo a smettere di ridere, tantissimo, ridere di felicità, ridere che è sempre il campanello di quasi tutte le emozioni che provo, anche di quando non sto capendo veramente che cosa sta succedendo” confessa Giulia Stabile.

Dopo aver spiegato il motivo per il quale la ballerina si nasconde dietro la sua risata, la stessa Giulia ha risposto alle critiche e agli insulti ricevuti. Anche Stabile infatti, è stata vittima di offese proprio per la sua risata definita da ‘oca’ e fastidiosa.

“Ah, e per quanto riguardano i tuoi insulti per la ‘risata da oca, isterica, fastidiosa, adesso ti pubblico un video collage delle mie risate. E comunque sappi che ridere aiuta a vivere meglio“ termina la professionista di Amici.