Giulia Stabile e Sangiovanni si sono lasciati: il motivo

In queste ultime settimane Giulia Stabile e Sangiovanni sono senza ombra di dubbio i protagonisti principali del gossip. Sul web sta infatti impazzando la notizia secondo cui i due ex allievi di Amici di Maria De Filippi abbiano deciso di mettere fine alla loro storia. Dopo i numerosi rumors a riguardo, in queste ore sarebbe arrivata la conferma del gossip. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Giulia Stabile e Sangiovanni non sono più una coppia. La notizia è stata resa pubblica da Alessandro Rosica il quale ha rivelato anche il motivo per cui il cantante e la ballerina si sono lasciati. Queste sono state le parole dell’esperto di gossip a riguardo:

Sono stato il primo a comunicare una crisi “gigantesca” tra Giulia Stabile e Sangiovanni. Oggi purtroppo sarò il primo a comunicarvi che i due si sono definitivamente lasciati. Nessun tradimento, solo progetti totalmente diversi. Ciò che mi stupisce è la loro maturità. Nonostante la loro giovane età, hanno deciso di rimanere in ottimi rapporti, intraprendendo strade diverse. In bocca al lupo a due ragazzi eccezionali.

Giulia Stabile e Sangiovanni: lo sfogo social della ballerina non è passato inosservato

Qualche giorno fa Giulia Stabile si è lasciata andare sulla sua pagina Instagram ad uno sfogo che non è di certo passato inosservato. Le sue parole hanno allarmato i fan tanto che in seguito Giulia è stata costretta a dare una spiegazione. Queste è quanto rivelato dalla ballerina: