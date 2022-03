Giulia Stabile cambia look: i capelli ondulati e la frangia sbarazzina

Senza alcuna ombra di dubbio Giulia Stabile è una delle ballerine più amate e stimate all’interno del mondo della danza. Di recente la vincitrice della scorsa edizione di Amici ha deciso di cambiare look optando per un nuovo taglio di capelli. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Giulia Stabile non finisce mai di stupire tutti i suoi fan. Di recente la nota ballerina di Amici è finita al centro della cronaca rosa. Questa volta a renderla protagonista di un gossip sono state alcune immagini in cui è apparsa con un nuovo look.

Giulia ci ha dato un taglio. Infatti la ballerina ha deciso di recarsi dal parrucchiere per ottenere un nuovo look di capelli. Mentre nei giorni scorsi sfoggiava una chioma lunga e liscia, adesso ha un taglio molto più corto e caratterizzato dalla frangetta a tendina, uno dei trend più iconici degli ultimi tempi.

La ballerina ha deciso di rivoluzionare il suo stile anche per quanto riguarda lo styling dei suoi capelli. Dal suo debutto ad Amici fino ad adesso, l’abbiamo vista con un piega super liscia. Al contrario, ora i suoi capelli sono ondulati con un effetto naturale. Le onde naturali sono messe in risalto dalla frangia la quale appare leggermente aperta al centro della fronte.

Giulia Stabile: dopo Tu Si Que Vales torna a Amici

Giulia Stabile è una nota ballerina, molto famosa per aver vinto la scorsa edizione di Amici, sconfiggendo il fidanzato, SanGiovanni. Dopo esser stata al fianco di Belen Rodriguez a Tu Si Que Vales, attualmente lavora nel programma in onda ogni sabato sera su Canale 5. Non solo. Ogni settimana è sempre pronta sul palco per presentare la Oreo Challenge.