Giulia Stabile, le bulle si sono fatte risentire dopo Amici

È stata una delle ballerine più apprezzate delle ultime edizioni di Amici di Maria De Filippi e propri grazie a Giulia Stabile la danza ha trionfato nel talent show. La ragazza è riuscita a battere il temuto Sangiovanni e a portarsi a casa il mente premi da 150.000 euro.

Come di consueto, la giovane è stata ospite a Verissimo e da Silvia Toffanin ha ripercorso i momenti salienti di questa edizione, non dimenticando di raccontare anche alcuni aspetti della sua vita privata.

La ragazza, incalzata dalla giornalista, ha spiegato che purtroppo ha subito tantissimi episodi di bullismo. I giorni a scuola non erano facili per lei e per molto tempo è stata isolata. Ora, Giulia Stabile ha raccontato a cuore aperto quei momenti.

Sì, ho subito episodi di bullismo. Diciamo che è stata tanto, tanto tosta. Anche adesso in realtà mi stanno arrivando un bel po’ di messaggi da parte di alcuni di loro. Ovviamente non sto rispondendo. Non voglio proprio dare loro importanza, neanche con un semplice messaggio.

Poi prosegue spiegando di aver ignorato i messaggi delle ragazze che solo ora hanno provato a porgere la guancia alla giovane.

“Non avrei neanche dovuto leggerli in realtà, ma ho letto comunque i messaggi. Sono cose assurde, come: ‘Non posso credere di essere stata in classe con una ragazzina che adesso è conosciuta in Italia‘, quando venivo presa in giro proprio perché credevo nei miei sogni. Ci sono anche altri che si sono scusati però adesso è semplice scusarsi. Non voglio proprio dargli nessuna importanza. Le mie bulle che mi hanno tagliato il giubbotto invece non mi hanno scritto, non si son più fatte vive, non so se è un bene o un male”.

Giulia Stabile ha anche parlato del rapporto con Sangiovanni, i due stanno bene insieme e anche se la distanza complica un po’ il rapporto si amano ancora tantissimo.