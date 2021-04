Amici di Maria De Filippi: provvedimento disciplinare per Deddy e Sangiovanni?

Amici di Maria De Filippi – Scattano provvedimenti disciplinari? Ancora una volta, nella scuola più seguita d’Italia i ragazzi infrangono i regolamenti. Nel corso degli anni sembra esser diventato sempre più duro educare i ragazzi e questa volta sotto l’occhio del ciclone ci sono i due pupilli di Rudy Zerbi.

Il professore della scuola ha dovuto fare una lunga ramanzina ai ragazzi che, anche stavolta, hanno fatto di testa loro. Il maestro è senz’altro tra i più severi e non a caso trova la sua spalla in Alessandra Celentano.

L’insegnate, con aria nervosa, è arrivato in sala prove e ha spiegato ai ragazzi quanto ha visto dai filmati e dai loro registri:

Da quando siete qui avete imparato tanto, ma c’è una cosa che non avete ancora appreso: il rispetto delle regole. Per l’ennesima volta devo venire qui a dirvi che non state seguendo le regole della scuola, perché non vi presentate in palestra.

Poi, Rudy Zerbi si focalizza su Deddy prima di sentire scuse che non sono plausibili: “Stamattina lamentavi un dolore lancinante al ginocchio, poco dopo saltavi come un grillo“. Il prof ha anche mostrato i registri dei reclami che hanno accumulato nell’ultimo periodo: “Questa è una vera e propria fedina penale”.

Poi il prof conclude con un avvertimento chiaro e forte: “Questa scuola ha delle regole che vanno rispettate, altrimenti siete liberi di andarvene. Fuori da qua avete un mondo a disposizione, ma finché siete qui lo dovete fare”.

Deddy è rimasto in silenzio e sembra aver capito la lezione, non possiamo dire lo stesso di Sangiovanni che ritiene le regole troppo rigide:

Non ce la faccio proprio. Già le parole ‘regole’ e ‘scuola’ mi danno fastidio”, spiega. Io metto la sveglia tutte le mattine alle 7 e mezza ma non riesco a svegliarmi, sono molto stanco. E poi non sono d’accordo, per me la vita e l’arte non sono disciplina.