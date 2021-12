Giulia Talia è una ragazza di 24 anni, laureata in scenografia e da poco tirocinante presso uno studio di architettura. La giovane è diventata una concorrente di Miss Italia ed è la prima tra queste ultime a dichiararsi gay. Ecco il forte messaggio che lei stessa ha voluto lanciare sui social.

Non era mai successo a Miss Italia che una concorrente avesse dichiarato apertamente il suo orientamento sessuale. Eppure, anche nei concorsi di bellezza si fanno passi in avanti. Giulia Talia è la prima concorrente dell’attuale edizione del programma a dichiararsi gay. Lei stessa ha deciso fare questa dichiarazione nel suo video di presentazione.

Laureata in scenografia e attualmente tirocinante in un studio di architettura, Giulia Talia è la prima concorrente di Miss Italia a rivelare apertamente il suo orientamento sessuale. La 24enne ha ottenuto la fascia di Miss Cinema 2021 e adesso potrà acceder alle pre-finali del concorso di bellezza le quali si terranno a Crowne Plaza Hotel.

Stando al suo racconto, la ragazza ha avviato una convivenza con la propria compagna tre anni fa. Di recente la copia ha deciso anche di adottare un cane, queste le sue parole:

Sono tre anni che convivo con la mia compagna e recentemente abbiamo deciso di ampliare la nostra famiglia adottando al canile di Muratella un amico peloso, il nostro pitbull di quattro anni Marshmallows.

Nel video di presentazione Giulia Talia ha citato la sua famiglia spiegando quanto quest’ultima le sia stata vicina durante il suo percorso di accettazione. Adesso è anche grazie ai suoi amici che la 24enne non ha paura del giudizio altrui:

Grazie alla mia famiglia ma soprattutto ai miei amici, oggi riesco a parlare apertamente della mia relazione con una donna senza più timore di non essere accettata e senza aver paura di un giudizio negativo da parte degli altri.

Giulia Talia lancia un forte messaggio a Miss Italia

Con il suo gesto, Giulia Talia spera di diventare un esempio per tutte quelle persone che non hanno il coraggio di esprimere loro stessi . Dunque, forte è stato il messaggio che lei stessa ha voluto lanciare per la prima volta in una delle competizioni di bellezza più seguite in Italia: