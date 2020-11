Sono tanti i personaggi del mondo dello spettacolo ad aver contratto il COVID-19. Purtroppo, tra i positivi, c’è anche Giulio Golia, l’inviato de Le Iene Show. Fortunatamente, per il giornalista ora è tutto passato, ma ha voluto comunque ricordare e testimoniare com’è avere il Coronavirus.

Per la Iena i sintomi c’erano tutti e sono durati a lungo. Purtroppo Giulio Golia non è rientrato tra gli asintomatici. Come stava quei giorni? È lui in persona a raccontarlo:

Dopo due giorni ho avuto dolori, tosse, peso ai bronchi, fortissima emicrania, non riuscivo a tenere gli occhi aperti. Non ho mai avuto febbre, l’olfatto è rimasto, ma ho perso l’udito all’orecchio sinistro, ancora oggi non è recuperato totalmente. Vedevo le ombre. La saturazione è scesa a 93.

Con lui, anche la moglie è stata contagiata. Questo ha portato gravi difficoltà nella gestione della casa, inoltre la donna è stata anche più male del conduttore.

Ho rischiato di ricoverarla perché la saturazione era a 90. Mi fanno arrabbiare coloro che dicono “non è nulla, una febbriciattola.

Poi ci sono i problemi legati al reperimento delle medicine, lo smaltimento dell’immondizia, la spesa, tutte cose che i malati non possono fare perché non possono uscire, così si chiede aiuto a qualcuno, ma non sempre si ha o si può.

Il giornalista denuncia anche le gravi difficoltà che le Asl stanno riscontrando per tracciare i contagiati e dare ai malati l’assistenza necessaria.

Ho avuto difficoltà io a sentire l’Asl o Immuni, figuriamoci le persone normali. Dicono di non assalire i pronto soccorso ma se non ti danno risposte, consigli, alla fine sei ridotto a farlo.

La denuncia di Giulio Golia

Inoltre, i cittadini sono spaventati e disinformati. Non riescono a reperire le informazioni necessarie.

Mancano linee guida generali. La gente è esasperata perché non ha risposte, sono lì ad aspettare una ipotetica telefonata. Io ho un fratello medico e le persone mi chiamano per i consigli. Ma non dovrei essere io a darli: per esempio avere assolutamente a casa un saturimetro per misurare l’ossigenazione e aiutare le difese immunitarie assumendo tutti i giorni vitamina C.

Giulio ha anche provato ad usufruire dell’App Immuni, fortemente consigliato dallo Stato. Purtroppo però ci sono stati dei problemi anche lì.