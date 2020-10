View this post on Instagram

Appena saputo della nostra negatività, non abbiamo resistito ad uscire ,anche se è passato un solo mese sembra tutto diverso, più buio. Grazie di cuore a tutti per il grande affetto che ci avete dimostrato e forza a tutti coloro che ancora combattono un virus infame e subdolo #forza #covid_19 #nonsimollamai #grazie #pensiamopositivo ma #restiamonegativi #🙏