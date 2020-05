Giulio Golia su Paolo Bonolis: “è il mio mentore” Giulio Golia rilascia un'intervista parlando di Paolo Bonolis, per il giornalista il conduttore è un esempio da seguire e lo descrive come un mentore

Giulio Golia intervistato dal settimanale TeleSette ha parlato della sua carriera facendo particolare riferimento ad un grande dello spettacolo: Paolo Bonolis. Il giornalista de Le Iene ha dedicato solo parole positive al noto conduttore di Mediaset

“A lui ho cercato di rubare la versatilità, la sua personalità camaleontica e la capacità di linguaggio. Lo ringrazio ancora oggi. C’è tanto affetto tra noi” ha spiegato l’inviato. E come dargli torto, se c’è un maestro in questo è proprio il marito di Sonia Bruganelli

“È un mostro sacro. È il mio mentore. Quando facevo cabaret mi ha teso la mano e mi ha buttato dentro Tira&Molla dove ero solito passargli delle battute da autore. Un giorno mi mise la cartellina da conduttore in mano a registrazione in corso. All’epoca mi venne un colpo, ora invece lo ricordo con il sorriso” prosegue Giulio Golia

Il conduttore de Le Iene ha parlato anche del ritorno del programma, dopo lo stop a causa dell’emergenza anche il programma è tornato in onda seppur con molti cambiamenti: la formula è “a distanza” e ovviamente prima di poter tornare al pubblico in studio di tempo ne passerà. Ecco le parole di Giulio Golia in merito alla situazione:

“Adesso il pubblico non è in studio e noi, che molto spesso andiamo a braccio, non abbiamo più il parametro sulle stupidaggini che a volte si dicono”

Giulio Golia è un pilastro del programma di stampo giornalistico, l’uomo fa parte del cast già dal 1998, da semplice inviato è diventato conduttore e i suoi servizi negli anni hanno acquisito una notevole importanza