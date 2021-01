Giulio Pretelli diserta Pomeriggio 5: la reazione di Barbara D’Urso

Durante la puntata di lunedì scorso del Grande Fratello Vip Giulio Pretelli è stato criticato duramente da suo fratello Pierpaolo per esser andato in televisione a parlare di lui e del suo flirt con Giulia Salemi. Giulio ha cercato in tutti i modi di scusarmi e di far capire al fratello di non aver mai parlato male della Salemi. Alla fine l’ex velino in crisi è scoppiato in lacrime minacciando di abbandonare la casa.

Fonte: Mediaset

Ieri Giulio Pretelli doveva essere presente in studio a Pomeriggio 5 come opinionista ma ha disertato. Barbara d’Urso l’ha subito annunciato: “Come vedete c’è una poltrona vuota, non c’è Giulio, ma poi ne parleremo“. E la conduttrice ha bacchettato Pierpaolo per la richiesta che ha fatto alla sua famiglia.

“A me veramente si è schiantato il cuore. Voi sapete che Giulio Pretelli è un mio opinionista così come per anni lo è stato Pierpaolo. Ovviamente oggi Giulio non è qui, è naturale dopo quello che gli ha detto Pierpaolo. Quello però che io non riesco a capire è com’è possibile che uno come Pierpaolo che nella vita ha fatto questo, è stato 30 volte e anche di più in studio, possa dire quelle cose. Perché è normale che parenti e amici vanno nelle trasmissioni. Sono dinamiche che servono anche al GF Vip” – ha detto la D’Urso

Fonte: Mediaset