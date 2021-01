Pierpaolo Pretelli in lacrime minaccia di abbandonare il GF dopo le parole del fratello

Durante la puntata del Grande Fratello Vip andata in onda ieri sera, c’è stato un momento molto toccante che ha avuto come protagonista Pierpaolo Pretelli. Dopo l’intervista rilasciata da Giulio, fratello di Pierpaolo, l’ex velino ha manifestato tanta delusione, chiedendo pubblicamente alla sua famiglia di restare fuori dalle vicende che sta vivendo all’interno del reality. Ieri sera Pierpaolo ha avuto modo di incontrare suo fratello che ha cercato di discolparsi:

Fonte: Mediaset

“Sono state fraintese le cose. Devi sapere che sei al GF per cui i giornalisti chiamano. Io ho detto A e hanno scritto B. Noi stiamo subendo degli attacchi per tutto quello che è successo a Capodanno. Non abbiamo dato preferenze, non è vero che abbiamo detto che Giulia non ci piace. Per questo sono qui” – ha detto.

Ma Alfonso Signorini a quel punto lo ha incalzato: “La scusa che i giornalisti si inventano le interviste te la puoi tenere anche a casa perché sono balle tue. Ti ho visto nei salotti televisivi mentre ammiccavi”. Pierpaolo ha faticato a mantenere la delusione: “Sono molto deluso. Sai cosa ho fatto per entrare qua e il lavoro che facevo prima. Sono deluso: vi avevo chiesto di non rilasciare interviste e non andare nei programmi televisivi. Capisci che mi stai mettendo in difficoltà?”– ha detto.

Pierpaolo Pretelli in lacrime

Ma nel mentre Giulio continuava a ribadire di esser stato frainteso, Signorini ha continuato a punzecchiarlo: “Perché non dici davanti a Giulia quello che dici nei salotti televisivi? Non dire balle perché lo mando in onda”.

Fonte: Mediaset

Alla fine Pierpaolo non ha retto ed è scoppiato in lacrime minacciando di abbandonare il gioco. “Ho voglia di uscire, ho voglia di andare via” -ha urlato. Anche il fratello si è sciolto in lacrime promettendogli di non parlare più in pubblico di Giulia Salemi.