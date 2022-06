Giulio Raselli ha tutte le intenzioni di partecipare alla nuova e settima edizione del Grande Fratello Vip che inizierà a settembre. Le indiscrezioni sui tantissimi volti che potrebbero prendere parte al cast del reality continuano a cambiare di giorno in giorno.

Nelle ultime ore però, a farsi avanti è anche un ex tronista di Uomini e Donne. Raselli infatti, dopo la sua esperienza nel talk di Marai De Filippi e poi a Temptation Island, è determinato ad entrare nella casa più spiata d’Italia.

Dopo i tantissimi rumor che vedevano l’ingresso di Max Felicitas al GF Vip, si fa avanti anche il possibile nome di Giulio. Quest’ultimo infatti, ha tutte le intenzioni di diventare il nuovo concorrente del Grande Fratello Vip lanciando un vero e proprio appello ad Alfonso Signorini.

L’ex tronista anche lo scorso anno sarebbe dovuto entrare come nuovo concorrente ma poco dopo la sua entrata è saltata. A pochi mesi dall’inizio della settima edizione però, Giulio è pronto a ripescare l’occasione che lo scorso anno gli era sfuggita.

Intervistato ai microfoni di RTL 102.5 all’interno del programma di Francesco Fredella chiamato ‘Trends & Celebrities’, Giulio ha spiegato di aver contattato il noto conduttore. Raselli ha cercato e contattato Alfonso proprio per chiedergli di poter entrare nella casa del GF Vip, spiegando la sua grande determinazione.

Giulio Raselli ad Alfonso Signorini: “Sono pronto per il GF Vip”

L’ex tronista di Uomini e Donne ha così affermato ai microfoni di RTL 102.5 la sua intenzione e la speranza di poter entrare all’interno del GF Vip 7.

Quest’ultimo ha così contattato il noto conduttore di Canale 5 con la speranza di riuscire a ottenere un posto tra i vip della casa. “L’ho contattato e sa che sono super pronto. Non mi ha ancora risposto, però è in attesa di risposta”.

“Io porterei la mia simpatia. Mi piace fare il burlone, lo stupido in senso buono, divertirmi, divertire anche gli altri, e stare al gioco. Un’entrata in coppia? Perché no! Sarebbe sicuramente complicato, viversi per 24 ore diventerebbe molto più difficile“ spiega Giulio.

Nonostante il suo nuovo appello, Raselli sta ancora attendendo la risposta di Alfonso Signorini, speranzoso di una risposta positiva. Sono tantissimi i vip che nelle ultime settimane sono stati nominati per una possibile partecipazione al G Vip 7 tra cui anche Antonino Spinalbese.