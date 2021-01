“Gli autori in confessionale ti fanno il lavaggio del cervello”, l’ex gieffina rompe il silenzio

Sono passati ormai 5 anni, era l’ultima edizione condotta da Alessia Marcuzzi, ma Lidia Vella si vuole togliere qualche sassolino dalla scarpa. La ragazza ha partecipato al reality insieme alla sua sorella gemella, Jessica e ha raccontato scomode verità.

La ragazza ora è una vera e propria influencer e come tante altre ha deciso di rispondere al gioco che sta girando in questi giorni su Instagram. Lidia Vella si è prestata al box dei vero e falso e ha risposto alle domande dei follower.

Qualcuno le ha chiesto se la storia che ha avuto con Alessandro Calabrese, nata all’interno della casa, sia stata costretta dagli autori. La ragazza ha smentito che i due si siano prestati a vari giochi, ma che poi ha scoperto una scomoda verità:

Ho avuto davvero una storia durata quasi tre anni prima del programma con quella persona, lì eravamo lasciati da due… Era organizzata dagli autori ma a nostra insaputa.

Ma la ragazza non ha usato mezzi termini. Quello che succede in confessionale sembra essere ben diverso dalla realtà. È l’unica parte della casa in cui le telecamere sono attivate quando lo decidono gli autori e garantisce la privacy ai ragazzi quando hanno qualche dubbio.

Al GF non ti dicono mai cosa fare o dire… Prima t’indeboliscono la mente e poi parte il lavaggio del cervello… Diciamo che ti portano ad avere le reazioni che vogliono loro. Alla fine farai i conti con le ripercussioni psicologiche, ed io ad esempio ho sofferto di depressione per tre anni.

Non sembra essere oro tutto quello che luccica. Che però il programma sia scritto da autori e abbia un format ben preciso è chiaro. La sorella di Elettra Lamborghini è stata fatta fuori dal reality proprio perché ha scelto di non prestarsi alle dinamiche che gli autori volevano creare intorno alla lite avvenuta con la cantante.