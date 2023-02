Gloria Nicoletti sullo scontro tra Riccardo e Alessandro: ecco le sue parole

Gloria Nicoletti è stata una famosa concorrente di Uomini e Donne nel trono over. Nonostante abbia deciso di abbandonare il programma condotto da Maria De Filippi, la donna continua a seguirne le dinamiche. In occasione di un’intervista, ha rilasciato qualche dichiarazione sul recente scontro avvenuto tra Riccardo Guarnieri e Alessandro Vicinanza. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

A Uomini e Donne, Gloria Nicoletti era impegnata in una frequentazione con Riccardo Guarnieri. La donna ha abbandonato definitivamente il format di Maria De Filippi ma questo non le impedisce di seguire ciò che accade in studio. Alla luce del recente scontro avvenuto tra Riccardo e Alessandro, l’ex dama non ha potuto fare a meno di commentare:

Di Ida e Alessandro sono contenta per loro, riguardo il resto stenderei un velo pietoso.

In occasione di un’intervista a “Tvpertutti”, Gloria si è lasciata andare anche a inedite confessioni sulla sua ex frequentazione con Riccardo Gaurnieri:

Riguardo il sentimento di Riccardo, per quello che ho vissuto io e come sono stata io al di fuori, io l’ho sentito vero, anche se, ripeto, all’interno si comportava sempre un pochino un po’ strano, poi finalmente ha detto di provare questo sentimento vicino all’amore e comunque sarebbe uscito anche lui dal programma insieme a me, sta di fatto che alla fine non se l’è sentita… se non ha voluto rischiare sarebbe da domandare a lui sinceramente, non so perché per così poco, erano delle cavolate, l’ha detto anche lui, non si è sentito di viversela al di fuori. Al di fuori andava tutto bene.

Gloria Nicoletti: l’esperienza a Uomini e Donne

In molti si chiedono il motivo per cui l’ex dama abbia deciso di abbandonare il programma condotto da Maria De Filippi. A soddisfare i più curiosi ci ha pensato lei stessa. Queste sono state le sue parole:

Mi sono sentita di lasciare lo studio perché ho dato la priorità e ho rispettato i miei sentimenti e ho pensato più alla coppia che a me stessa. Quindi, in quel momento non mi sono sentita subito di rimettermi comunque in gioco. Sicuramente l’esperienza di Uomini e Donne è un’esperienza bellissima da provare, mi sono trovata molto bene. Se ci sarà questa possibilità di tornare nel programma, beh… perché no. Sì, mi potrei mettere in gioco in nuove conoscenze.

Nonostante tutto, la Nicoletti avrà sempre un dolce ricordo di questa esperienza: