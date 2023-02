Maria De Filippi, la sfuriata contro Claudio a Uomini e Donne: ecco cosa è successo

A Uomini e Donne, Maria De Filippi non fa nulla per fermare Claudio ad abbandonare il programma

Nel corso della puntata più recente di Uomini e Donne, Maria De Filippi si è resa protagonista di un inaspettato gesto nei confronti di Claudio. Dopo che il celebre cavaliere è stato accusato di non aver portato rispetto nei confronti di alcune dame, la conduttrice lo ha invitato ad abbandonare il programma. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Nel corso della puntata di Uomini e Donne andata in onda lunedì 13 febbraio 2023, Maria De Filippi ha dedicato ampio spazio a Claudio. Quest’ultimo era impegnato a conoscere quattro dame ma nel corso degli ultimi giorni si è mostrato indisponibile con tre di loro. Alla luce di questo, la conduttrice gli ha chiesto il motivo per cui le ha tenute ma la risposta del diretto interessato è stata clamorosa: le dame l’avrebbero ringraziato per essere rimaste in trasmissione.

Le parole di Claudio hanno scatenato l’ira della De Filippi la quale si è resa protagonista di una sfuriata contro di lui:

Senti, senti anche questa caz**ta… Non c’è niente da applaudire…Non è proprio il caso che me lo fai…

Successivamente è intervenuta Marina la quale la quale aveva tentato di contattare Claudio ma senza ricevere alcuna risposta. A questo punto, la presentatrice ha colto l’occasione per scagliare una bella frecciatina:

Certo…Non sapevo Claudio che fossi anche la produzione del programma eh…

Dopo Biagio di Maro, Maria De Filippi caccia anche Claudio

La situazione è generata dal momento è entrata in studio Gabriella per la quale il cavaliere aveva dichiarato interesse. Tuttavia, il suo comportamento ha suscitato diverse perplessità da parte di tutti i presenti a tal punto che Gianni Sperti lo ha sollecitato a lasciare il programma e Maria non ha fatto nulla per fermarlo:

Vai? Meglio…

Dopo l’uscita di Claudio dalla studio, a prendere la parole è stata Tina Cipollari la quale ha fatto riferimento a Biagio Di Maro il quale è stato cacciato di recente da Uomini e Donne. Queste sono state le sue parole: