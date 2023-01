Gordon Ramsey, lo chef britannico diventato famoso in tutto il mondo per i suoi show televisivi, starebbe per diventare papà per la sua sesta volta. A rivelarlo velatamente è stato proprio lui, durante un programma radiofonico in cui è stato ospite nei giorni scorsi.

Da alcuni anni la cucina è entrata prepotentemente nelle case degli italiani attraverso la televisione. Gli show dedicati al mondo culinario riscuotono sempre più successo e il merito è di quegli chef, a tratti anche esuberanti ed estroversi, che hanno capito come far entrare il proprio mondo nella quotidianità delle persone.

Uno dei più famosi in tal senso è senza dubbio Gordon Ramsey. Nato in Scozia nel 1966, il cuoco britannico è diventato famoso in tutto il mondo grazie ai suoi show come Hell’s Kitchen, Cucine da incubo, Master Chef senior e Junior e tanti altri.

Il suo essere irruento e a tratti sgarbato ne ha fatto una vera celebrità, ma la verità è che nella vita privata è anche un marito e padre amorevole e benevolo.

Nel 1996 ha sposato Cayetana Elizabeth Hutcheson, meglio nota come Tana Ramsay. Da lei ha già avuto la bellezza di cinque figli: Megan, nata nel 1998, i gemelli Jack e Holly, nati nel 2000, Matilda nel 2001 e il piccolo Oscar James nato nel 2019.

Un altro bebè per Gordon Ramsey?

Nei giorni scorsi Gordon Ramsey è stato ospite nel programma radiofonico britannico Heart e, nel corso della chiacchierata con i conduttori, si è lasciato sfuggire una notizia che, se dovesse essere realmente confermata, sarebbe bellissima e incredibile.

Alla domanda su quanti figli avesse, lo chef ha risposto scherzosamente che l’ultima volta che aveva controllato erano cinque, ma che ora ce n’è un altro in arrivo.

Il tono dello chef era evidentemente ironico, così la presentatrice del programma gli ha voluto chiedere se il suo fosse uno scherzo o se fosse tutto vero.

In risposta, sempre mantenendo la sua caratteristica vena comica, Ramsey ha risposto che i jeans di sua moglie Tana non le stanno più bene come prima e che quando sarebbe tornato a casa avrebbe controllato meglio.

I fan attendono notizie o conferme di quella che sarebbe davvero una bellissima notizia.